La police scientifique vaudoise devant l'immeuble où residait la femme soupconnée d'avoir tué un septuagenaire dans le hameau du Chateau-de-Sainte-Croix, ce mercredi 5 novembre. Keystone

«Plus que morbide»: Ce que l'on sait du meurtre de Sainte-Croix

Il y a quelque jours, le corps mutilé d'un retraité vaudois était retrouvé dans un département français voisin. Une suspecte est en détention. Voici ce que l'on sait.

Plus de «Suisse»

C'est une affaire macabre qui sème la stupeur et l'effroi. Ce 31 octobre, un Suisse de 75 ans était porté disparu à Sainte-Croix (VD). Le lendemain, un cadavre particulièrement mutilé était retrouvé par un pêcheur français près de 100 kilomètres plus loin dans la Saône.

Le crime

Retrouvé sur une berge de la Saône, le corps, seulement habillé d'un caleçon, a été «sectionné en deux parties au niveau de la taille et recouvert d'une substance blanche». Il portait «une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc», a d'abord indiqué le procureur de Vesoul (Haute-Saône), Arnaud Grécourt.

L'autopsie réalisée ce 3 novembre a révélé plusieurs éléments:

Le corps, coupé en deux, était recouvert de chaux, la fameuse «substance blanche». Il présentait pas moins de 28 coups de couteau, une brûlure dans le dos et plusieurs signes de tentatives de décapitation. Constatation qui se révélera utile, un petit morceau triangulaire de métal a été retrouvé planté dans la colonne vertébrale de la victime.

La victime

Le septuagénaire, victime présumée en attendant «l’identification formelle des autorités françaises», était une figure connue et appréciée de Sainte-Croix. Longtemps Conseiller communal PLR de son village, il laisse un souvenir vif:

«C’était le roi du Château de Sainte-Croix, un personnage! C’était quelqu'un qui avait des idées fortes, des convictions» Un habitant cité par 24 Heures

La victime, propriétaire de nombreux logements, en louait à diverses personnes. L'une de ses locataires évoque «quelqu’un de très agréable». A 24 Heures, elle explicite son bon caractère:

«Il m’aidait et me conseillait. Il me disait toujours: "Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions et je vais vous aider à les trouver"».

A Blick, un voisin parle aussi d'un «chic copain», une personne «connue, mais pas forcément appréciée.»

Voici l'immeuble que possédait la victime présumée. Keystone

Le choc

Si tous ne s'accordent pas sur la victime, un point les rassemble: la barbarie du crime et l'effroi qui traverse aujourd'hui le hameau du Château-de-Sainte-Croix. Une habitante le reconnait:

«Ce qu’on en sait, ça dépasse l’entendement»

Au micro de France 3, un homme âgé venu soutenir sa fille qui connaissait bien la victime présumée raconte:

«Ça l'a choquée. Les habitants ont peur, même s'il n'y a plus de raison d'avoir peur. C'est un choc incroyable. Inimaginable.»

A l'issue d'une séance de crise de la Municipalité de Sainte-Croix, le syndic Yvan Pahud résume:

«C’est vraiment un choc pour notre région»

A Blick, le syndic UDC raconte:

«Pour une petite communauté comme la nôtre, qui est gros village où tout le monde se connaît, la population est en état de choc, surtout quand on connaît les personnes – le défunt était une personnalité. On pense pouvoir lire cela dans les pires polars, mais jamais on ne peut s’imaginer qu’un crime pareil peut se dérouler près de chez soi. Toute notre sympathie va à la famille, nous sommes à disposition de ses proches s’ils ont besoin de quoi que ce soit.»

De l'autre côté de la frontière, à Fédry, où le corps a été retrouvé, on partage cette consternation. Blick s'est entretenu avec le maire du village où règne «l'incompréhension»:

«Jamais auparavant, de mémoire des anciens, ce village n'avait été témoin d'un tel crime.»

A RTL, il développe:

«Je n’ai jamais été confronté à ce genre de spectacle. C’était morbide, plus que morbide. Le corps était à peine dissimulé dans de grandes orties.» Jean Roblet, le maire de Fédry à RTL.

La suspecte

Tous les regards se tournent vers une femme, citoyenne française de 39 ans. Locataires de la victime, ses voisins décrivent à 24 Heures une femme «toujours cloîtrée chez elle», «bizarre» et «solitaire». Arrêtée par les gardes-frontières, elle fait l'objet d'une instruction pénale par les autorités vaudoises:

«Une habitante du village de Sainte-Croix a été placée en détention provisoire après son arrestation, le 2 novembre dans la région, par une patrouille des gardes-frontières. Elle est suspectée d’avoir incendié son logement et d’être impliquée dans la disparition de son logeur.»

La trentenaire aurait loué un gîte de pêche à moins de cinq kilomètres de Fédry quelques jours avant le drame, selon les informations du quotidien L'Est Républicain. Si les enquêteurs français y ont mené des investigations, ils auraient exclu que le crime y ait eu lieu, selon une source de ce média: «L’homme n’a probablement pas été tué dans cette maison».

A Château-Sainte-Croix, une voisine raconte à 24 Heures, des sanglots dans la voix, un événement curieux survenu le 31 octobre, jour de la disparition. Alors qu'elle venait de voir son logeur entrer, elle entend des éclats de voix, une dispute à l'étage du dessous:

«Cela n’a pas duré longtemps du tout, mais c’était assez fort. Et puis, le silence complet est revenu.

Manifestement, elle avait tout prémédité… Et elle a fait ça ici, juste en dessous de mon appartement…»»

Rappelons que la suspecte bénéficie de la présomption d'innocence.

La voisine se confiant au quotidien vaudois raconte avoir déjà porté plainte contre cette femme pour une agression survenue une semaine plus tôt. Alors qu'elle faisait une fête chez elle:

«Nous fêtions chez moi le départ d’un autre locataire du bâtiment. Estimant qu’on faisait trop de bruit, elle a alerté la police qui est venue me rappeler à l’ordre. Je suis alors allée frapper à sa porte avec l’intention de lui dire qu’elle aurait simplement pu monter nous signifier son mécontentement. Elle a ouvert la porte et m’a mis son poing dans la figure avant de me donner d’autres coups de pied et de poing alors que j’étais au sol…» Une voisine à 24 Heures

Les indices

La fouille de sa voiture aurait révélé des traces de sang, dont l'analyse est en cours. Ainsi qu'un couteau à la pointe cassée, il pourrait correspondre au fragment trouvé par l'autopsie. Enfin, dans le gîte que la trentenaire a loué, les policiers ont découvert un sac de chaux. Selon Le Parisien, la suspecte aurait tenté de fuir avec 6000 euros vers la Côte d'Ivoire. Elle bénéficie de la présomption d'innocence. (hun)