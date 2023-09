De (bonnes) nouvelles du spéléologue coincé dans une grotte

Le gouffre de Morca est la troisième grotte la plus profonde de Turquie sur le plateau de Taseli, dans une région montagneuse difficile d'accès de la province de Mersin. (sda/ats/afp)

Mercredi, l'Américain avait expliqué dans une vidéo, le teint pâle et chaudement vêtu, avoir besoin d'une «aide sérieuse» pour regagner la surface.

Des poches de sang ont pu lui être administrées pour transfusion, et 150 secouristes turcs et étrangers se sont rendus sur place pour l'opération d'évacuation.

Le spéléologue américain tombé malade il y a huit jours à plus de 1000 mètres de profondeur dans un gouffre en Turquie a été remonté à -500 mètres par des secouristes, a annoncé dimanche la Fédération turque de spéléologie.

