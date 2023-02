Des milliers de bâtiments se sont effondrés en Turquie et en Syrie. Image: sda

2 millions de morts depuis 1900: voici les 5 séismes les plus meurtriers

Plus de 2600 personnes ont perdu la vie suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis 1900, les tremblements de terre ont fait plus de deux millions de victimes. Rétrospective.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un séisme de magnitude 7,8 a secoué le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Les conséquences sont dramatiques: plus de 2600 personnes ont perdu la vie, selon un dernier bilan qui va très probablement encore empirer. Les blessés se chiffrent en milliers, tout comme les bâtiments détruits.

Les tremblements de terre sont un phénomène naturel particulièrement meurtrier. Depuis le début du 20e siècle, plus de 2,3 millions de personnes ont péri dans un séisme. Retour sur les cinq épisodes les plus sanglants depuis 1900.

Séisme en Haïti, 2010

Bilan: 316 000 morts

Dans les rues de Port-au-Prince, quatre jours après le séisme. Image: EPA

Le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 est l'un de plus meurtriers de l'histoire: il figure à la deuxième place du classement dressé par l'Université d'Oxford. Le seul séisme qui a fait plus de victimes s'est produit en Chine en 1556, lorsque 830 000 personnes ont perdu la vie.

Le nombre de morts du séisme de Port-au-Prince est encore contesté. Le bilan oscille entre 220 000 et les 316 000 victimes dénombrées par le gouvernement haïtien. L’état d’urgence a été déclaré sur l’ensemble du pays pour un mois suite à ce tremblement de terre de magnitude 7.

Séisme à Tangshan, 1976

Bilan: 242 769 morts

La zone de l'épicentre, dans la ville de Tangshan. Image: Wikimedia Commons

Ce tremblement de terre de magnitude 7,5 a frappé la province du Hebei, dans l'est de la Chine, le 28 juillet 1976. Il est également considéré parmi les plus sanglants de l'histoire. Selon les chiffres de l'Université d'Oxford, le bilan s'élève à 242 769 morts, mais certaines sources en totalisent trois fois plus.

Le risque sismique avait été largement sous-estimé dans la région, où la plupart des maisons ne bénéficiaient d'aucune mesure de protection. On estime que jusqu'à 85% des bâtiments de la ville de Tangshan, près de l'épicentre, se sont effondrés.

Séisme et tsunami dans l'océan Indien, 2004

Bilan: 227 899 morts

Le village de Lhoknga, quatre jours après le tsunami. Image: AP

Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 30 kilomètres au large de l'île de Sumatra, dans l'océan Indien. Dans les minutes qui ont suivi, un tsunami a déferlé sur l'Indonésie, le Sri Lanka, le sud de l'Inde et l'ouest de la Thaïlande. A certains endroits, la vague dépassait les 30 mètres de hauteur.

Ce tremblement de terre a eu la troisième magnitude la plus puissante jamais enregistrée dans le monde, selon les données du centre américain de la recherche géologique: 9,1. Le séisme a déclenché une énergie équivalente à l'explosion de plus de 30 000 bombes de Hiroshima.

Le bilan du total des victimes, estimé à 227 899, est sujet à caution: certains pays touchés, à l'image de la Somalie, n'avaient pas d'état civil.

Séisme à Haiyuan, 1920

Bilan: 200 000 morts

Image: dr

Un autre séisme particulièrement meurtrier a frappé la Chine le 16 décembre 1920. La secousse de magnitude 8,3 a entraîné des dommages considérables dans plusieurs régions entourant l'épicentre, situé dans le district de Haiyuan (centre).

Dans certaines des villes frappées, presque tous les bâtiments se sont effondrés ou ont été ensevelis par des glissements de terrain. L'hiver a également joué un rôle: par crainte des répliques sismiques, les survivants sont restés dans des abris temporaires pas adaptés aux températures hivernales.

Le bilan final oscille entre 200 000 et plus de 270 000 victimes.

Séisme du Kantō, 1923

Bilan: 142 807 morts

Tokyo après le séisme. Image: AP

Ce séisme a dévasté la plaine du Kantō, qui se situe sur l'île principale du Japon, le 1er septembre 1923. La secousse, estimée en 1977 à une magnitude de 7,9, a provoqué de graves dommages aux villes de Yokohama, Shizuoka et Tokyo.

Plus de la moitié des bâtiments en brique et 10% des structures renforcées se sont effondrés suite au tremblement de terre, qui a entraîné d'autres conséquences catastrophiques, dont un tsunami et de violents incendies.