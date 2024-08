Après neuf jours de privation, Instagram est de retour en Turquie

L'accès au populaire jeu en ligne Roblox, dont la Turquie est l'un des plus fervents pays utilisateurs, restait bloqué samedi pour le quatrième soir. (chl/ats)

Plus de 50 millions de personnes sont sur Instagram en Turquie (sur 85 millions d'habitants) dont nombre font du commerce pour un montant de 57 millions de dollars quotidiens, selon le vice-président de l'Association des opérateurs du E-Commerce, Emre Ekmekçi.

Mais le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, avait juste avant accusé la plateforme de «censure» et affirmé qu'Instagram «empêch(ait) les gens de publier des messages de condoléances pour le martyre du (chef du Hamas Ismaïl) Haniyeh» tué en Iran.

Selon lui, Instagram a refusé de retirer des milliers de contenus concernant «des jeux, de la drogue et des abus sur des enfants». Ce que Meta a démenti en affirmant avoir retiré au 31 juillet près de 2500 contenus au cours du premier semestre, à la demande des autorités turques.

La plateforme est restée bloquée depuis le 2 août au matin pour des raisons mal élucidées, entre accusations de «censure» et de contenus illicites. Le ministre a évoqué samedi soir des «délits liés aux contenus» disponibles sur Instagram.

«A la suite de nos négociations avec les responsables d'Instagram, nous débloquerons l'accès à partir de 21h30 après qu'ils se sont engagés à répondre à nos demandes», a annoncé sur X le ministre des Transports et des infrastructures chargé du dossier, Abdulkadir Uraloglu.

