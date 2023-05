Il sera bientôt possible de s'appeler sur Twitter

C'est ce qu'a annoncé Elon Musk dans un tweet. La plateforme offrirait ainsi un outil similaire à ceux déjà disponibles sur les réseaux Instagram et Facebook.

Plus de «International»

Elon Musk, qui ambitionne de faire de Twitter une application «à tout faire», a annoncé mardi qu'il serait bientôt possible de passer des appels audio et vidéo depuis la plateforme.

«Seront ajoutés prochainement des chats audio et vidéo depuis votre compte vers n'importe quel utilisateur de cette plateforme, ce qui vous permettra de parler à des gens n'importe où dans le monde sans leur donner votre numéro de téléphone». Elon Musk, sur Twitter

Twitter offrirait ainsi un outil similaire à ceux déjà disponibles sur les réseaux Instagram et Facebook notamment. Le multimilliardaire, qui a racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars fin octobre, prévoit aussi de déployer mercredi la possibilité de crypter les messages privés. «Ce système deviendra rapidement plus sophistiqué», a-t-il écrit.

Depuis son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk multiplie les changements et nouvelles fonctionnalités, parfois de façon chaotique. Il avait évoqué en novembre son intention de construire une «application à tout faire» permettant, entre autres, des messages cryptés, des tweets plus longs et des moyens de paiement. (ats)