Grok rend payant son outil pour dénuder les femmes

Illustrations Of The Grok Artificial Intelligence Application This photograph shows a smartphone screen displaying the logo of Grok, a generative chatbot based on artificial intelligence developed by ...
L'assistant IA Grok est sous le feu des critiques.Image: www.imago-images.de

En pleine polémique, la fonction permettant de générer de fausses images de femmes et de mineurs dénudés a été désactivée pour les utilisateurs non payants du chatbot d'Elon Musk.
09.01.2026, 14:0209.01.2026, 14:02

Grok, l'assistant d'intelligence artificielle de la plateforme d'Elon Musk, a désactivé vendredi pour les utilisateurs non payants sa fonctionnalité de création d’images, sous le feu des critiques après avoir permis de générer de fausses images de femmes et de mineurs à caractère sexuel. Ces images, réalisées en retouchant des photos ou vidéos de personnes réelles pour les dénuder, ont suscité des protestations à travers le monde.

Sollicité vendredi par des utilisateurs sur X, la plateforme sociale d'Elon Musk, Grok a répondu:

«La génération et l’édition d’images sont actuellement réservées aux abonnés payants. Vous pouvez vous abonner pour débloquer ces fonctionnalités»

La Commission européenne avait annoncé jeudi avoir imposé à X une mesure conservatoire, à la suite du scandale des images sexuelles de mineurs générés par Grok. L'exécutif européen a pris une «ordonnance de conservation», une mesure juridique qui impose à X «de conserver tous ses documents internes relatifs à Grok, et ce jusqu'à la fin 2026», a précisé à la presse un porte-parole de la Commission.

Une solution «de toute urgence»

L'UE avait infligé début décembre une amende de 120 millions d'euros à X pour infraction au règlement sur les services numériques, le DSA, malgré les menaces récurrentes du président américain Donald Trump qui accuse le bloc européen de cibler les champions américains via sa législation numérique.

Le gouvernement britannique avait quant à lui appelé X mardi à trouver «de toute urgence» une solution pour éviter la prolifération de fausses images «révoltantes» de femmes et de mineurs dénudés générées par Grok. Le gouvernement britannique avait quant à lui appelé X mardi à trouver «de toute urgence» une solution pour éviter la prolifération de fausses images «révoltantes» de femmes et de mineurs dénudés générées par Grok. (jzs/afp)

