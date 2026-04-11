Un réseau de faux comptes soutient Viktor Orban sur X

Viktor Orban brigue un cinquième mandat à la tête de la Hongrie. Keystone

Dans le cadre des élections en Hongrie, un réseau international de faux comptes sur X est sorti de son sommeil pour soutenir Viktor Orban, donné perdant dans les sondages.

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Un réseau géré depuis l'étranger et mobilisé l'an dernier pour influencer les élections aux Pays-Bas s'est redéployé pour soutenir les contenus pro-Orban sur X avant les législatives en Hongrie, a dénoncé samedi l'ONG Alliance4Europe.

Ce réseau, comprenant plusieurs centaines de faux comptes «principalement gérés depuis le Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Asie, a été systématiquement redéployé lors d'élections européennes afin d'amplifier artificiellement les contenus d'extrême droite, pro-russes et anti-institutionnels», assure dans un communiqué cette ONG active dans la lutte contre la désinformation. Elle ajoute:

«Identifié pour la première fois lors des élections législatives néerlandaises d'octobre 2025, il a depuis été observé opérant selon le même mode avant les élections hongroises d'avril 2026»

Manipuler l'algorithme

Selon l'organisation non gouvernementale, ces comptes agissent de manière automatisée et coordonnée pour manipuler les algorithmes de l'ex-Twitter, et donner plus de visibilité aux comptes de langue hongroise pro-Orbán et pro-russes, en les suivant systématiquement et en partageant massivement leurs contenus.

Le premier ministre hongrois, au pouvoir depuis 2010, brigue un cinquième mandat lors des élections législatives prévues dimanche. Son rival conservateur et pro-européen Peter Magyar est largement en tête des sondages indépendants. (btr/ats)