bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Twitter

Un réseau de faux comptes soutient Viktor Orban sur X

Un réseau de faux comptes soutient Viktor Orban sur X

FILE -Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks during a panel discussion organised by publisher houses about &#039;Storm over Europe - the Ukraine war, the energy crisis and geopolitical challenge ...
Viktor Orban brigue un cinquième mandat à la tête de la Hongrie.Keystone
Dans le cadre des élections en Hongrie, un réseau international de faux comptes sur X est sorti de son sommeil pour soutenir Viktor Orban, donné perdant dans les sondages.
11.04.2026, 12:2011.04.2026, 12:20

Un réseau géré depuis l'étranger et mobilisé l'an dernier pour influencer les élections aux Pays-Bas s'est redéployé pour soutenir les contenus pro-Orban sur X avant les législatives en Hongrie, a dénoncé samedi l'ONG Alliance4Europe.

Ce réseau, comprenant plusieurs centaines de faux comptes «principalement gérés depuis le Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Asie, a été systématiquement redéployé lors d'élections européennes afin d'amplifier artificiellement les contenus d'extrême droite, pro-russes et anti-institutionnels», assure dans un communiqué cette ONG active dans la lutte contre la désinformation. Elle ajoute:

«Identifié pour la première fois lors des élections législatives néerlandaises d'octobre 2025, il a depuis été observé opérant selon le même mode avant les élections hongroises d'avril 2026»

Manipuler l'algorithme

Selon l'organisation non gouvernementale, ces comptes agissent de manière automatisée et coordonnée pour manipuler les algorithmes de l'ex-Twitter, et donner plus de visibilité aux comptes de langue hongroise pro-Orbán et pro-russes, en les suivant systématiquement et en partageant massivement leurs contenus.

Le premier ministre hongrois, au pouvoir depuis 2010, brigue un cinquième mandat lors des élections législatives prévues dimanche. Son rival conservateur et pro-européen Peter Magyar est largement en tête des sondages indépendants. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
1
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
1
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
Comment Poutine recrute des soldats jetables
Comment Poutine recrute des soldats jetables
de Thierry Vircoulon
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
de Ede ZABORSZKY
Thèmes
Des images de lapins, à travers les siècles
1 / 16
Des images de lapins, à travers les siècles
Fragment d'une peinture funéraire polychrome représentant des hommes portant du grain, une gazelle ou une antilope, deux lapins ou lièvres, tandis que le dernier porte un joug avec du grain et un certain nombre d'objets peu clairs.Thèbes, Égypte 18e dynastie, vers 1350 av.
source: universal images group editorial / florilegius
partager sur Facebookpartager sur X
La mission Artemis II a réussi son tour de lune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'équipage d'Artémis à quelques heures du retour sur Terre
Au terme d’un voyage historique autour de la Lune, les quatre astronautes d’Artémis II s’apprêtent à vivre une étape critique de leur mission: le retour sur Terre. L’amerrissage de la capsule Orion constitue un test décisif pour la Nasa.
Après un vol autour de la Lune riche en moments forts et en symboles, les quatre astronautes de la mission Artémis II doivent retraverser l'atmosphère terrestre et amerrir vendredi soir au large de la Californie, un dernier moment de vérité pour la Nasa.
L’article