Affaiblir la guerre hybride de Poutine

Les hacktivistes ukrainiens, qui agissent sous le nom de Cyber Resistance, ont partagé à plusieurs reprises les données récupérées lors de piratages de cibles russes avec le collectif international d'investigation InformNapalm.Il s'agit d'une initiative lancée par des volontaires en réaction à l'agression russe en Ukraine en 2014. Ses fondateurs sont le journaliste Roman Burko (Ukraine) et l'expert militaire Irakli Komaxidze (Géorgie)., peut-on lire sur le site web du collectif de recherche indépendant. Aujourd'hui, InformNapalm se compose de plus de 30 bénévoles de plus de dix pays. Et «nos enquêtes sont à la disposition de nos lecteurs dans plus de 20 langues».Des journalistes, des informaticiens et des activistes participent aux enquêtes OSINT . Ils partagent également des informations pertinentes avec les autorités étatiques et contribuent à mettre au jour les crimes de guerre russes et les violations des sanctions commises par des entreprises occidentales.