Le blogueur russe Vladlen Tatarski avec la propagandiste du Kremlin Daria Douguina, elle aussi avait été tuée dans un attentat. image: Twitter/Iponomarev

«Le cheerleader de Poutine» tué dans un café appartenant à Prigojine

Un célèbre blogueur de guerre russe a été tué dans un attentat en plein cœur de Saint-Pétersbourg. L'incident rappelle l'assassinat de Daria Douguina, la fille du cerveau de Poutine, en août dernier.

Voici ce qui s'est passé

Une explosion dans un café du centre de la grande ville russe de Saint-Pétersbourg a coûté la vie au blogueur ultranationaliste russe Vladlen Tatarsky. Au moins 30 autres personnes ont été blessées dans cette explosion dimanche soir dans le café et 19 ont dû être transportées à l'hôpital, a rapporté l'agence de presse étatique russe Tass.

L'explosion à Saint-Pétersbourg:

Qui était Vladlen Tatarski?

Le vrai nom de Vladlen Tatarsky est Maxim Fonin. Cet homme de 40 ans est né sous le régime soviétique, à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Il était un fervent partisan de l'«opération spéciale» russe en Ukraine, comme appelle le Kremlin son agression militaire.

Sous son pseudonyme, Tatarsky gérait un compte Telegram populaire comptant plus d'un demi-million d'abonnés. Sur ce dernier, il rendait compte de manière «journalistique» de l'évolution de la guerre en Ukraine. En réalité, ce quadragénaire diffusait surtout de la propagande russe.

En plus de vidéos de la zone de guerre, il a récemment publié des instructions avec des conseils pour les jeunes soldats russes sur la meilleure façon de se comporter sur le front. Tatarsky était un partisan de la ligne dure et les médias occidentaux l'ont parfois surnommé «le plus grand cheerleader de Poutine». Selon le journal britannique DailyMail, il a d'abord travaillé comme mineur avant d'entamer une carrière criminelle par manque d'argent et de braquer une banque. Suite à l'annexion de la Crimée par la Russie, il a été libéré et a rejoint les rangs des séparatistes prorusses.

La scène de crime de dimanche soir. image: keystone

Par la suite, il a commencé à couvrir le conflit d'un point de vue russe et s'est établi comme l'un des blogueurs de guerre les plus populaires en Russie. A la fin de l'année dernière, une vidéo de Tatarsky a fait le tour du monde. Dans cette dernière, il lançait un appel au combat contre les Ukrainiens qu'il qualifiait de Russes «malades mentaux et schizophrènes». L'avenir de l'Ukraine ne peut être glorieux que si les gens y reconnaissent qu'ils sont russes et retournent «à leur état normal».

Voici ce que l'on sait du déroulement des faits

L'attentat a eu lieu au café Street Food Bar No. 1 dans le centre-ville de Saint-Pétersbourg. Ce dernier est la propriété du chef des mercenaires de Wagner, Evgueni Prigojine. Ce dernier l'a confirmé dans une réaction à l'attentat (lire le dernier point). Il s'agirait d'un lieu de rencontre apprécié des Russes ultranationalistes et pro-guerre.

Tatarsky avait donc organisé, dimanche, une «soirée patriotique» dans les locaux. Selon les premières constatations des enquêteurs, il s'est vu remettre un buste en cadeau. C'est dans celui-ci que se serait trouvé l'engin explosif qui a sauté quelques minutes plus tard. Selon les témoins oculaires, le buste représentait une sculpture dorée du blogueur, précise le Spiegel.

D'après les médias locaux, c'est une jeune femme qui a apporté le cadeau. Elle aurait encore plaisanté avec Tatarsky lors de la remise, avant de s'asseoir dans l'une des rangées de spectateurs du fond. Selon les premiers éléments de l'enquête, la femme aurait disparu après l'explosion. Cependant, dans la nuit de dimanche à lundi, des rapports ont circulé selon lesquels la femme se trouverait parmi les victimes hospitalisées. Il n'est donc pas clair si la personne qui a apporté le buste savait qu'il contenait un engin explosif.

Les autorités russes ont néanmoins annoncé, lundi, l'arrestation d'une jeune femme, principale suspecte de l'attentat. Une caméra de surveillance montrerait la porteuse du buste se rendant au café:

Les spéculations sur la responsabilité

Il n'y a pas encore de preuve ou de message de revendication. En conséquence, diverses spéculations circulent sur l'éventuelle responsabilité de l'attentat.

Du côté du gouvernement russe, l'Ukraine a rapidement été pointée du doigt. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié Tatarsky de «défenseur de la vérité» et a annoncé l'ouverture d'une enquête pour meurtre.

Mykhaïlo Podoliak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a, en revanche, parlé de «terrorisme intérieur» en Russie. Il voit dans l'attentat un signe de l'intensification des luttes de pouvoir en Russie. Ce n'était qu'une question de temps avant que cela n'éclate. Le processus est irréversible, nous allons regarder ce qui se passe, a déclaré Podoliak.

Le chef de Wagner, Prigojine, a lui aussi réagi et spéculé. Il a hissé un drapeau à Bakhmout en l'honneur de Tatarsky tout en annonçant une nouvelle fois que Bakhmout serait désormais entièrement sous contrôle russe. Cette annonce n'a pas encore été confirmée.

Le chef de Wagner lance dans la vidéo:

«Oui, tout est similaire à la mort de Daria Douguina. Mais je n'accuserais pas le régime de Kiev de cette action. Je pense qu'il y a un groupe de radicaux qui n'a pratiquement aucun lien avec le gouvernement.»

Pour rappel, la fille du célèbre nationaliste russe Alexandre Douguine, Daria Douguina, a été tuée en août dernier dans l'explosion d'une voiture. Elle avait 29 ans.

Prigojine a également confirmé qu'il avait mis le café à la disposition d'un groupe patriotique appelé Cyber Front Z pour des événements.

Avec du matériel des agences de presse ATS et DPA.