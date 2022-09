Les Ukrainiens ont capturé le char le plus moderne de l'armée russe

Le T-90M russe retrouvé par les Ukrainiens. Image: Twitter

L'armée ukrainienne s'est emparée d'un T-90M abandonné en parfait état dans la région de Kharkiv. C'est la première fois que Kiev met la main sur ce tank haut de gamme, et la nouvelle devrait réjouir les services secrets.

Ce n'est de loin pas le premier char russe que les Ukrainiens ont capturé depuis le début du conflit. Selon le site spécialisé Oryx, l'armée de Kiev a déjà mis la main sur 381 tanks et plus de 500 véhicules blindés ennemis. La dernière proie des défenseurs est pourtant particulièrement juteuse: il s'agit d'un char d'assaut T-90M Proryv-3, le modèle le plus récent, technologiquement avancé et performant de l'armée russe.

C'est ce qu'a annoncé, lundi, le ministère de la Défense ukrainien, qui a partagé plusieurs images du véhicule capturé. Le T-90M «a été retrouvé dans la région de Kharkiv en parfait état», a écrit sur Twitter le ministère, qui n'a pas raté l'occasion de se moquer des Russes:

«Nous demandons aux propriétaires [du char] de contacter l'armée ukrainienne. Veuillez vous identifier par un drapeau blanc»

C'est apparemment la première fois que ce véhicule de combat haut de gamme est acquis par les forces de Kiev, depuis le début de l'invasion, rapporte The Drive.

Un T-90M détruit en mai

Les premiers exemplaires du T-90M ont été livrés en 2020; seulement une centaine d'unités seraient actuellement en service. C'est probablement pour cette raison que ce tank n'a été aperçu que rarement sur le champ de bataille en Ukraine. Il a pourtant déjà été victime de l'armée ukrainienne, qui en avait détruit un en mai, toujours dans la région de Kharkiv.

Eliminer le char le plus avancé de l'armée russe avait sans doute donné un bon coup de moral aux Ukrainiens. Toutefois, sa capture est encore plus significative. Kiev a toujours fait bon usage du matériel saisi à l'ennemi, notamment en remettant en service des chars pris aux envahisseurs, explique The Drive.

Cela ne va probablement pas se produire avec le T-90M. Compte tenu de son exclusivité, il est beaucoup plus probable que le char soit attentivement analysé par les services de renseignements ukrainiens, plutôt que d'être mis en danger sur le champ de bataille, estime le site spécialisé. Les alliés de l'Otan pourraient également avoir envie de jeter un coup d'œil à la machine.

Un T-90M dans les rues de Moscou. Image: Shutterstock

Une chenille absente

On pourrait se demander pourquoi l'équipage a abandonné un char si précieux sans se battre. Des images circulant sur les réseaux sociaux semblent indiquer que la chenille est totalement absente du côté gauche du T-90M. L'abandon d'un char dans ces conditions n'est pas inhabituel, rapporte The Drive; selon la gravité de l'incident, la réinstallation d'une chenille peut s'avérer très complexe.

Ce qui est plus surprenant, c'est que les tankistes russes aient abandonné leur véhicule sans tenter de le détruire ou l'endommager. (asi)