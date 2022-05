Ce qui est arrivé à ce tank devrait inquiéter l'armée russe

La tourelle d’un char russe a fait un vol de 76 mètres après que celui-ci a été touché par un projectile. Mais plus encore que l'énorme déflagration, c'est l'endroit où la scène s'est produite qui devrait faire peur à Moscou.

Les images des tourelles explosées, gisant à plusieurs mètres des épaves des chars russes neutralisés sont bien connues. C'est même devenu l'un des symboles de la déroute de l'armée russe en Ukraine. Ce phénomène apparemment inexplicable est dû à un défaut de fabrication: les munitions étant stockées sous la tourelle, elles peuvent faire exploser le véhicule même si celui-ci est touché par un tir indirect.

Mais même en ayant tous ces éléments à l'esprit, la vidéo de la «tourelle volante», comme elle a été surnommée sur les réseaux sociaux, impressionne et interpelle.

Tournée le 6 mai par une journaliste de la télévision d'Etat chinoise Phoenix TV, la vidéo montre une immense détonation éclater au milieu d'une route de campagne. De la gigantesque boule de feu surgit ce qui ressemble à la tourelle d'un tank, qui est propulsée dans les airs 👇

Vidéo: watson

Selon Phoenix TV, il s'agit d'un char russe T-72B3, touché par un projectile ukrainien non identifié. Le média chinois a ajouté que l'endroit était alors sous le feu de missiles balistiques à courte portée Tochka et de drones kamikazes fournis par les Etats-Unis, sans, cependant, attribuer la détonation à un système d'armes en particulier.

Au-delà de l'arme à l'origine de l'explosion, le résultat est impressionnant. La tourelle aurait atteint une hauteur de 76 mètres: il s'agit probablement d'une première, du moins en vidéo, estime le média spécialisé The Drive. Si l'on considère qu'elle pèse au moins 12 tonnes, la détonation doit avoir produit une énergie énorme.

Image: twitter

Frapper le territoire séparatiste

Pourtant, à en croire The Drive, la vidéo cache une information bien plus importante que son caractère spectaculaire, et c'est lié à l'endroit où les images ont été prises. Selon Phoenix TV, l'explosion a eu lieu près de la ville de Novoazovsk.

Il s'agit d'une ville contrôlée par les Russes depuis août 2014 et se situe à seulement 13 km de la frontière russe, alors que la ligne actuelle du front se trouve environ 100 km plus loin.

Autrement dit, la vidéo montre que les Ukrainiens sont capables de mener des attaques très efficaces même à l'intérieur du territoire séparatiste, jusqu'ici considéré comme sûr par le Kremlin, ce qui représente une importante menace pour l'armée russe. (asi)