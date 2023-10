Boutcha: «Cette mère et sa fille ont vécu un enfer inimaginable»

«Elles ont tourné au coin de la rue et soudain, tout a explosé. Et quand elles se sont réveillées, la grand-mère était morte au-dessus de la fillette qui avait perdu ses jambes. La mère s'est réveillée et s'est rendu compte qu'il lui manquait aussi une jambe. Commençait alors un incroyable calvaire».