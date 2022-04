«Catastrophe humanitaire»: le maire de Kiev appelle la Suisse à l'aide

«Nous avons besoin de réserves de nourriture et de médicaments. Nous continuons à dépendre de toute aide»

Il y a encore des réserves pour quelques semaines, a précisé Vitali Klitschko. Mais une «énorme catastrophe humanitaire» se profile dans l'est de l'Ukraine. Il a ajouté:

Les supermarchés fonctionnent encore, mais il est dangereux de sortir dans la rue. Des biens de première nécessité sont distribués aux femmes et aux personnes âgées.

Les Russes ont détruit les infrastructures, la logistique s'est effondrée. De plus, de nombreuses voies d'approvisionnement vers la ville de Kiev sont bloquées, a expliqué le maire dans une interview réalisée par vidéo et publiée dimanche dans la SonntagsZeitung .

