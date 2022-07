«Les Russes sont des imbéciles»: les soldats de Poutine clashés par leurs alliés

Image: Keystone

Lors d'une conversation téléphonique piratée par les renseignements ukrainiens, un combattant de la République pro-russe de Donetsk dit tout ce qu'il pense des alliés russes.

Officiellement, les troupes russes sont censées soutenir les séparatistes pro-Kremlin dans le Donbass. Dans les faits, pas sûr que les locaux apprécient vraiment l'«aide» qui leur est apportée par les soldats de Moscou. C'est du moins ce que montre un enregistrement audio diffusé jeudi par le ministère de la défense ukrainien.

L'enregistrement est censé être une conversation téléphonique entre un combattant de la République populaire autoproclamée de Donetsk et sa femme, rapporte le Daily Beast. Lors de l'échange, l'homme se plaint que «les Russes sont des putains d'imbéciles». Le ton est donné.

Le combattant affirme d'abord que les Russes semblent ignorer totalement la réalité du terrain:

«Aujourd'hui, nos gars sont allés au quartier général russe. Ils ne sont pas conscients que nous sommes si peu nombreux ici, que nous n'avons pas d'armes»

«Ils pensent tous que nous sommes des professionnels, que nous nous battons depuis 2014 et que nous sommes des putains de guerriers badass»

Accidents et exécutions

Le combattant s'est ensuite souvenu d'un incident au cours duquel, selon lui, un groupe de troupes russes a été envoyé pour soutenir ses compatriotes, mais les choses ont mal tourné:

«Les deux camps ont commencé à se tirer dessus, les Russes avec les Russes, ils se sont entretués»

Il y a pire. Les soldats russes auraient violé, battu et tué des habitants de la région. «Deux hommes ont violé une femme de 55 ans et battu son mari avant de revenir quelques jours plus tard pour terroriser à nouveau le couple et les abattre», détaille le combattant.

Face à ces faits, les séparatistes ont pris des mesures, pour le moins radicales: «Nos gars ont enterrés les violeurs», affirme le combattant, avant d'ajouter: «Ils ont déjà abattu plusieurs personnes qui ont violé, assassiné et enterré des gens». L'un d'entre eux, actuellement interrogé par les autorités, aurait même exécuté 75 personnes à lui seul.

La propagande russe a toujours affirmé que les soldats de Moscou ne sont pas capables de violer des gens, rappelle la femme du combattant. «Il s'avère qu'ils sont capables», dit-elle à son mari, qui réplique rapidement: «Ils sont capables de tout». (asi)