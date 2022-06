«Enculé de Poutine!»: 2 officiers russes clashent les membres du Kremlin

Dans une conversation téléphonique piratée, deux hauts gradés russes s'en prennent violemment à la manière dont la Russie mène la guerre en Ukraine et à plusieurs personnages éminents du Kremlin. Et il ne mâchent pas leurs mots.

Ce n'est pas un secret, l'«opération militaire spéciale» que le Kremlin mène en Ukraine ne se passe pas comme prévu. Si les analystes occidentaux ne cessent d'énumérer les erreurs tactiques du Kremlin, des critiques commencent également à faire surface en Russie.

Dernier exemple en date, une conversation téléphonique entre deux officiers russes, piratée par les services secrets ukrainiens et dont l'enregistrement a été diffusé lundi par Radio Free Europe. Les deux hauts gradés seraient le Lieutenant Colonel Maxim Vlasov et le médecin militaire et détenteur de nombreuses distinctions Vitaly Kovtun.

Les deux hommes n'apprécient visiblement pas la manière dont la hiérarchie militaire russe mène la guerre, et ils ne se gênent pas de l'exprimer de la manière la plus directe et vulgaire possible. Sélection.

Choïgou: «un putain de showman»

La première victime de Vlasov et Kovtun est Sergueï Choïgou, général, ministre de la Défense et personnalité très influente au sein du Kremlin.

«Choïgou est un incompétent. Ce n'est pas son putain de truc. C'est juste un putain de showman» Maxim Vlasov

«Choïgou, c'est de la merde» Vitaly Kovtun

Dvornikov: «un connard»

Le Lieutenant Colonel tourne ensuite son attention vers Alexander Dvornikov. Surnommé le «boucher de Syrie» pour avoir autrefois bombardé Alep et considéré comme le plus cruel des généraux de Poutine, il est aujourd'hui à la tête des troupes russes en Ukraine. Ce qui ne semble pas impressionner particulièrement Maxim Vlasov:

«Ils ont fait venir tout un casting de lèche-bottes. Ce Dvornikov est le roi des connards» Maxim Vlasov

«Eh bien, en gros, c'est un putain de raté, un idiot sans cerveau» Maxim Vlasov

Poutine: «un enculé»

Les commentaires incendiaires n'épargnent pas le président Poutine. Vitaly Kovtun, en particulier, reproche au chef du Kremlin de s'être retiré de Kiev:

«Une putain de fusée devrait s'écraser sur le Parlement ukrainien à Kiev. C'est ça, putain. Pourquoi une fusée n'a pas volé, putain? Je ne comprends pas, putain, tu es foutu, enculé de Poutine! Pourquoi une fusée n'a pas volé sur Kiev? Il y a quelque chose qui ne va pas... quelque chose n'a pas été fait de la bonne façon...» Vitaly Kovtun

«Tirez sur les gares»

Les deux hommes regrettent ensuite que les forces russes n'ont pas été assez impitoyables en Ukraine. Vitaly Kovtun propose explicitement de bombarder les infrastructures civiles:

«Tirez, gaspillez ces putains de bombes, putain, il y en a des tas, lancez-les, bordel de merde. Même s'ils touchent le mauvais endroit, laissez-les avoir peur, putain, tirez sur les gares, tirez sur les chemins de fer, bordel de merde!» Vitaly Kovtun

Pour exprimer son mécontentement, Vlasov avance de son côté une métaphore historique:

«Il y a des pertes horribles de nos gars, putain. Et tu sais, je connais un peu l'histoire militaire, et je compare ça à la putain de guerre soviéto-finlandaise de 1939-1940. C'est une seule et même chose» Maxim Vlasov

Selon les estimations, les Soviétiques ont perdu plus de 125 000 personnes dans ce conflit avec la Finlande, connu également sous le nom de «Guerre d'Hiver».

Contacté par un journaliste de Radio Liberty, Kovtun a d'abord nié avoir appelé au bombardement de villages ukrainiens. Puis, face à l'enregistrement audio, il a ri et a affirmé:

«Alors qu'est-ce que vous voulez? J'en ai rien à foutre»

(asi)