«Des affabulations!»: la Russie accuse l'Ukraine d'utiliser la «bombe sale»

C'est quoi, une «bombe sale»?

La bombe radiologique, dite «bombe sale», est une bombe non conventionnelle. Si elle a la même intensité qu'une bombe traditionnelle, elle est entourée de matériaux radioactifs destinés à être répandus en poussière lors de l'explosion. Son but final? Contaminer une zone géographique et les personnes qui s'y trouvent.