La ville ukrainienne de Kramatorsk a de nouveau été la cible d'attaques de missiles russes samedi dernier. Image: x @IAPonomarenko

Cette Ukrainienne a choisi un drôle d'endroit pour un selfie

La ville de Kramatorsk est régulièrement touchée par des missiles russes. Ce week-end, un engin s'est planté verticalement au milieu d'une route sans exploser. Il est rapidement devenu une attraction photographique.

Plus de «International»

Un article de

La ville ukrainienne de Kramatorsk a de nouveau été la cible d'attaques de missiles russes samedi dernier. Tous les projectiles qui ont frappé la ville n'ont toutefois pas explosé. Une roquette est restée coincée dans l'asphalte, comme l'ont montré des images qui se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Une habitante a utilisé le projectile comme sujet de photo pour des selfies.

Une habitante se prend en photo devant le missile resté coincé. Image: X @IAPonomarenko

Les forces de l'ordre n'ont visiblement pas apprécié la photo.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Aucun blessé

Comme l'a écrit le chef de l'administration militaire locale Pavlo Kyrylenko sur Telegram, l'attaque s'est produite dans l'après-midi. Un immeuble et les alentours d'un cimetière ont été touchés. La roquette qui a atteint l'immeuble d'habitation n'a pas non plus explosé. D'après des informations provisoires, personne n'a été blessé.

D'autres endroits de la ville de Kramatorsk ont été touchés par des missiles russes. Image: x @maria_avdv

Kramatorsk se trouve dans l'est de l'Ukraine et est le centre administratif des parties de la région de Donzek sous contrôle ukrainien. Les zones sous occupation russe, comme la ville de Bakhmout, longtemps disputée, ne sont qu'à une trentaine de kilomètres. La ville est régulièrement la cible de missiles russes. (t-online)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)