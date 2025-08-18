Trump et Poutine en Alaska. Keystone

Trump répète (encore) le récit du Kremlin avant de rencontrer Zelensky

Donald Trump a posté un message sur son réseau Truth Social quelques heures avant la rencontre prévue avec Volodymyr Zelensky. Son contenu a de quoi inquiéter le président ukrainien.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé à Washington ce lundi. «Nous avons tous le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable. Et la paix doit être durable», a-t-il écrit sur X, quelques heures avant de rencontrer son homologue américain.

Ce dernier, de plus en plus aligné au Kremlin, semble d'ores et déjà avoir dicté ses conditions à Kiev. Dans un message posté sur son réseau Truth Social pendant la nuit, Trump a implicitement accusé Zelensky d'avoir commencé la guerre, reprenant ainsi l'un des récits de la propagande du Kremlin:

«Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé» Donald Trump

Le président américain a également exclu que Kiev récupère le contrôle de la Crimée, illégalement annexée par Moscou en 2014 - alors que la reconquête de la péninsule constitue l'un des objectifs majeurs de Kiev dans cette guerre. «Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama (il y a 12 ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré)», a écrit Trump.

Autre ligne rouge évoquée par Trump dans son message: Kiev ne doit pas rejoindre l'Otan. Le locataire de la Maison-Blanche l'a même écrit en caps lock:

«PAS QUESTION POUR L'UKRAINE D'ENTRER DANS L'OTAN» Donald Trump

L'adhésion de l'Ukraine a l'Otan est également un objectif très important pour Zelensky.

Pendant ce temps, la Russie a de nouveau bombardé l'Ukraine. Au moins cinq personnes ont péri à Kharkiv au cours de la nuit, dont deux enfants. (asi)