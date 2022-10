Enfin, sur le front énergétique du conflit, le président Poutine a affirmé que la balle était «dans le camp» de l'UE pour le lancement des livraisons de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 2 non affecté par des explosions dont s'accusent mutuellement Russes et Occidentaux. (ats/jch)

«Nous avons déjà trouvé plus de 50 corps de soldats et de civils. Nous avons une longue tranchée, une fosse commune, où nous avons découvert des corps et des parties de corps»

Trente personnes et sept organisations ont en outre été ajoutées à la liste noire. Leurs avoirs en Suisse devront être gelés et annoncés au Secrétariat d’Etat à l’économie. Il s’agit principalement de personnes ayant joué un rôle dans les soi-disant «référendums», organisés par la Russie dans des régions ukrainiennes fin septembre.

Le ministère russe de la Défense a lui assuré avoir repoussé les Ukrainiens dans la petite poche de la région de Kharkiv (nord-est) encore sous contrôle de Moscou, dans le nord de la région de Kherson et dans les régions orientales de Donetsk et Lougansk.

Sur le front sud, dans la région de Kherson, l'une des quatre dont Moscou a revendiqué l'annexion, cinq nouvelles localités ont été reconquises, a indiqué mercredi la présidence ukrainienne, ce qui constituerait le dernier revers en date pour l'armée russe qui recule dans cette zone comme dans le nord-est et l'est depuis début septembre.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a d'ores et déjà salué «une nouvelle ère de la défense aérienne» avec l'arrivée du système «Iris-T d'Allemagne» et la livraison prochaine de «NASAMS américains».

L'Ukraine a affirmé mercredi avoir repris plusieurs localités aux Russes dans le sud du pays, après avoir essuyé lundi et mardi des salves «massives» de missiles, roquettes et drones visant en particulier son infrastructure énergétique civile.

«Oh, mon amour», quand Zelensky drague Macron pour avoir de gros canons

C'est une vidéo hallucinante. Le cul entre coup de génie et immense malaise. Le romantisme kitsch made in France peut-il inciter la France à offrir plus d'armes à l'Ukraine? Le ministère de la Défense y croit tellement qu'il vient de faire de Macron et Zelensky les nouveaux Gainsbourg-Birkin de la guerre.

«Tu vas et tu viens. Entre mes reins. Tu vas et tu viens. Entre mes reins. Et je te rejoins.» Aujourd'hui, la bromance qui ne cesse d'enfler entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron est officiellement une arme de séduction massive. Dans une vidéo qui n'a rien à envier aux pires souvenirs de la série Emily in Paris, le très sérieux ministère de la Défense ukrainien supplie la France de lui envoyer des armes.