La nuit favorise l’Ukraine

L'équipement militaire russe est souvent considéré comme inférieur à l'équipement ukrainien. Les initiés du côté de Moscou sont agacés par l'avantage croissant de leurs adversaires, surtout lors des combats de nuit.

Theresa Crysmann / t-online

Des sources russes déplorent l'avantage tactique que les troupes ukrainiennes tireraient des équipements de vision nocturne occidentaux. Selon des informations de l'Institute for the Study of War, un éminent blogueur militaire russe indique que l'équipement occidental aide nettement l'Ukraine lors d'attaques de nuit — car les appareils de vision nocturne des troupes ennemies sont «excellents».

Le fonctionnaire d'occupation russe dans l'oblast annexé de Zaporijjia, Vladimir Rogov, s'est exprimé dans le même sens. Selon lui, l'équipement de nuit fourni par l'Occident rend les attaques nocturnes de l'Ukraine plus efficaces. Depuis plusieurs jours déjà, les milieux russes affirment que l'armée ukrainienne attaque de plus en plus la nuit, ou qu'elle intensifie ses frappes. Les derniers rapports font état de violents combats dans le sud de l'Ukraine.

Déséquilibre massif lors des combats nocturnes

Kiev a reçu une aide militaire importante de la part d'alliés occidentaux, notamment du matériel de vision nocturne des Etats-Unis et de la Royaume-Uni. L'Allemagne a contribué à l'achat de drones de reconnaissance équipés de caméras de vision nocturne. Les soldats russes n'ont en revanche guère accès à de tels appareils — la plupart des fabricants et des fournisseurs sont basés dans des pays occidentaux qui participent aux sanctions contre le Kremlin.

Le prochain paquet de sanctions de l'UE prévoit en outre d'interdire les importations restantes de matériel de vision nocturne via des pays tiers comme l'Arabie saoudite. A l'heure actuelle, les biens à double usage, qui peuvent être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires et qui incluent donc la technologie de vision nocturne, peuvent encore être vendus à des pays non membres de l'UE.

Afin d'atténuer quelque peu leur désavantage en matière d'équipement, les troupes russes essaieraient désormais de dissimuler davantage leur chaleur corporelle en portant des capes. C'est ce qu'a rapporté fin avril un officier ukrainien sur Twitter. Selon lui, les Russes espéraient ainsi ne pas être repérés pendant la nuit sur les appareils d'imagerie thermique des drones et des tireurs d'élite ukrainiens.

Les couvertures de survie, également appelées «space blankets» en anglais en raison de leur aspect doré et argenté, sont disponibles dans le commerce sous le nom de «Mylar». Elles résistent aux déchirures et sont même dotées d'un revêtement spécial, apprécié pour sa capacité à camoufler la chaleur émise par le corps. Ainsi, elle peut retenir jusqu'à 97% de la chaleur corporelle et offrir une protection contre les caméras thermiques nocturnes.

Mais cette astuce n'est pas nouvelle: la plupart des véhicules militaires sont vendus avec des bâches de camouflage en mylar. Un inventeur ukrainien a même récemment fait breveter une cape de camouflage correspondante. Les talibans afghans savaient, eux aussi, utiliser des couvertures de survie pour mieux se cacher des troupes de l'Otan.

Mais les couvertures de fortune ne rendent pas complètement invisibles. Les images publiées sur Twitter par l'officier ukrainien montrent que les têtes, les bras et les pieds restent clairement visibles.

Les lunettes de vision nocturne civiles, un risque

Alors que l'état-major ukrainien demande officiellement la mise à disposition d'autres appareils d'imagerie thermique et de vision nocturne. Des collectes de fonds privés sont également en cours pour acheter des appareils correspondants au profit de l'Ukraine.

Selon les fabricants, la question de savoir si les appareils de vision nocturne apportent un avantage à leurs utilisateurs au combat dépend de la question de savoir si les modèles respectifs ont effectivement été développés à des fins militaires. Si ce n'est pas le cas, ils pourraient même être fatals aux soldats.

Par exemple, l'entreprise américaine Nightfox met en garde sur son site web contre l'achat d'appareils de vision nocturne civils pour une utilisation en Ukraine. On peut y lire:

«L'utilisation de dispositifs numériques de vision nocturne dans les opérations de combat peut être extrêmement dangereuse»

En effet, de nombreux modèles civils fonctionnent avec des LED infrarouges et peuvent ainsi être repérés particulièrement facilement par les utilisateurs ennemis d'appareils de vision nocturne militaires. Les modèles spéciaux modernes pour les militaires disposent en revanche d'une technique qui n'émet pas de lumière infrarouge — mais qui coûte en général plus cher.

