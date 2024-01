Comment les soldats ukrainiens ont détruit «le meilleur char du monde»

Récemment, deux véhicules blindés de combat d'infanterie ukrainiens, de type Bradley, ont affronté un T-90M russe. Selon les décomptes des analystes, la Russie a envahi l'Ukraine en 2022 avec près de 3000 chars. En trois ans, 2619 d'entre eux auraient été détruits, abandonnés ou capturés. Mais c'est plus compliqué que ça.

Patrick Toggweiler Suivez-moi

Plus de «International»

3000 chars en février 2022, 368 en janvier 2024. Le magazine Forbes, qui a mis le nez dans les comptes, émet ainsi l'hypothèse que la Russie pourrait bientôt être à court de chars.

Mais le calcul n'est pas tout à fait exact. Car la Russie répare les anciens véhicules de combat et en produit de nouveaux. On ne sait donc pas précisément combien il y en a. Selon l'agence de presse russe, 1500 nouveaux chars ont été envoyés en Ukraine en 2023. Selon les services secrets français, la Russie peut produire environ 390 chars par an. Mais le nombre de véhicules n'est pas le seul facteur déterminant. La qualité de l'équipage est tout aussi importante.

Un récent combat enregistré par un drone de surveillance ukrainien il y a quelques jours, au nord d'Avdiivka, en est un bon exemple. Deux véhicules blindés de combat d'infanterie ukrainiens de type Bradley y ont affronté un T-90M russe.

Vladimir Poutine a récemment fait l'éloge du T-90M, en le qualifiant de «char le plus puissant du monde, sans aucun doute». Sur le papier, le blindage ne peut être brisé par le canon d'un Bradley. Mais l'exemple précédent le montre: sur le terrain, les règles sont différentes.

On refait le film: après un bombardement continu (avec une précision étonnante), plusieurs détonations se produisent sur le T-90M. Par la suite, l'équipage russe perd le contrôle du véhicule, la tourelle se met à tourner et le char percute un arbre. Après un impact de drone supplémentaire, les soldats de Poutine s'enfuient de leur véhicule complètement détruit et... seront très vite la risée des chaînes Telegram russes. De l'autre côté, l'Ukraine célèbre le courage de l'équipage du Bradley.

«Je ne suis rentré d'Allemagne que depuis décembre, après avoir suivi un entraînement», commente le commandant et tireur, dont on ne connaît que le nom, «Serhiy». Auparavant, il a servi dans l'infanterie. Cette rencontre mémorable avec le T-90M n'était que sa deuxième mission avec son conducteur Oleksandr:

«Lors de l'entraînement, je pensais encore qu'avec un peu de chance, je n'aurais jamais affaire à un tel char. C'est maintenant chose faite. Et en plus sur cette courte distance» Le commandant «Serhiy»

«Nous avons tiré ce que nous pouvions, poursuit Serhiy, à la chaîne ukrainienne TCH. Mais ensuite, nous avons eu des problèmes avec les munitions perforantes - et nous sommes passés aux balles explosives». Ces munitions ne sont pas adaptées à une utilisation contre des véhicules blindés. La raison pour laquelle le T-90 a quand même explosé n'est pas claire. Serhiy a sa propre explication: «Je me suis souvenu comment c'était à l'époque, dans les jeux vidéo, pour savoir où et comment je devais le toucher».

Mais c'est un drone kamikaze qui a porté le coup fatal au T-90M. Après la violente explosion, deux membres d'équipage russes quittent l'épave du char pour se mettre à l'abri.

Serhiy, Oleksander et le deuxième Bradley ont été envoyés pour protéger les soldats dans les tranchées. Le sort de l'autre véhicule ukrainien n'est pas encore connu. Les analystes estiment que les tirs de ce Bradley ont détruit l'optique du T-90, de sorte que Serhiy et Oleksandr se sont retrouvés face à un char «aveugle».