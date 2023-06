Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Pourquoi Russes et Ukrainiens sont prêts à mourir pour la Crimée

Caesar a également assuré que tous les membres de sa légion étaient des citoyens russes, mais qu'ils avaient servi dans les forces armées ukrainiennes. Leur objectif principal est «la défense de l'Ukraine» et la libération de ses territoires. Ensuite, le groupe compte libérer sa patrie natale de Poutine.

L'organisation poursuivra donc ses attaques contre Moscou, et ce, «jusqu'à ce que nous ayons notre propre morceau de territoire russe», explique César. «Ensuite, de vrais fils et filles de la Russie, de vrais patriotes», devraient rejoindre le groupe, estime-t-il.

Actuellement, le groupe a la taille d'un bataillon (entre 500 et 1000 soldats). Mais elle compte bien s'agrandir au fur et à mesure que les Russes comprendront qu'ils peuvent faire le poids face à Vladimir Poutine, estime son chef.

«Nous avons des mortiers, des véhicules blindés, des missiles Stinger et antichars et une unité de drones très efficace pour la reconnaissance»

L'armée russe a semblé prise au dépourvu et a mis plus d'une journée à repousser les combattants, pourtant peu nombreux. Finalement, les combattants se sont repliés sur le sol ukrainien, après avoir subi plusieurs pertes, selon les informations russes.

de Maxime Lefebvre / the conversation

Un groupe de partisans russes, nommé la «Liberté de la Russie», recruterait en ce moment des combattants pour un assaut sur Moscou. Un combattant surnommé «César» a déclaré au journal britannique The Times que «des milliers» de volontaires étaient prêts à rejoindre son groupe.

Récemment, des partisans armés ont attaqué plusieurs villages dans l'ouest de la Russie. Leur objectif? Faire tomber Poutine. Organisés sous la bannière de «Liberté de la Russie», ils veulent désormais recruter de nouveaux combattants pour une opération plus téméraire.

«César» et ses hommes du groupe «Liberté de la Russie» prennent la pose dans une vidéo.

«César» et ses hommes du groupe «Liberté de la Russie» prennent la pose dans une vidéo. dr

