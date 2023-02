«Nous pénétrons facilement en Russie»: des saboteurs ukrainiens racontent

Le «Bataillon Bratstvo» kidnappe des sbires du Kremlin, abat des hélicoptères et fait exploser des installations militaires, en accord avec l'armée ukrainienne. (image d'illustration) Image: AP

Les forces spéciales ukrainiennes attaquent depuis longtemps des cibles en Russie. Les actions sont risquées, mais permettent d'envoyer un message au Kremlin.

La dernière fois qu'Oleksii et ses deux jeunes compagnons d'armes, Vladyslav et Taras, ont appris la dangerosité de leurs missions, c'était fin décembre, via des chaînes Telegram russes. Des images y sont apparues, montrant quatre corps en tenue de camouflage dans la neige, dans une forêt de pins près de la frontière ukrainienne, dans la région russe de Bryansk. Le service de renseignement russe (FSB) a déclaré que les quatre Ukrainiens étaient en mission de «terrorisme et de sabotage» — ce qui, pour une fois, était proche de la vérité.

«Nous étions tous choqués, c'étaient nos meilleurs combattants», raconte Oleksii au quotidien britannique Guardian, qui a rencontré le trio à Kiev. On ne sait pas comment leurs quatre collègues ont trouvé la mort, leurs corps n'ont pas encore été transférés. Oleksii suppose qu'ils sont tombés dans un champ de mines. Comme eux, il fait partie d'une unité de volontaires ukrainiens spécialisée dans les actes de sabotage en Russie.

Le «Bataillon Bratstvo» kidnappe des sbires du Kremlin, abat des hélicoptères et fait exploser des installations militaires — en accord avec l'armée ukrainienne, mais pas sur son ordre, explique Oleksii. Selon ses propres dires, il vient du secteur des services secrets, dans lequel la discrétion est en fait le maître-mot. Mais les saboteurs veulent toujours envoyer un message par leurs actions clandestines: «Nous pouvons franchir sans problème la frontière avec la Russie», résume Vladyslav. A 21 ans, il est le plus jeune du groupe d'Oleksi. Leur mission la plus réussie à ce jour ne remonterait qu'à quelques semaines.

«Nous avons tiré sur un hélicoptère à quatre kilomètres de distance avec un lance-roquettes mobile. A cause de la distance, nous n'avons pas vu l'explosion, mais nous l'avons entendue» Taras, 23 ans

Dans l'hélicoptère, il y avait de hauts fonctionnaires du ministère russe de l'Intérieur, poursuit Taras. Pendant une journée, ils auraient marché à travers la Russie et dormi la nuit sur place. «A 9 heures du matin, nous avons entendu l'hélicoptère», poursuit Taras. Pour pouvoir s'enfuir plus rapidement, ils auraient laissé le lance-roquettes sur place.

Enlever un membre du FSB

Les choses se sont moins bien passées lorsque le groupe a été chargé d'enlever ou de tuer un agent du FSB qui opérait du côté russe, près de la frontière ukrainienne. Vladyslav raconte:

«Nous connaissions les itinéraires de cet homme et avons décidé de lui tendre une embuscade»

Pendant des heures, ils auraient fait le guet sur le bord de la route, mais la voiture de l'officier du FSB n'apparaissait pas.

Au lever du jour, ils auraient interrompu leur action. De retour à la frontière, ils sont tombés sur quatre soldats russes: «Nous avons attaqué, tué trois d'entre eux et blessé un autre», se souvient le jeune Ukrainien. L'un de leurs hommes a également été blessé par une balle dans le bras.

Oleksij, Vladyslav et Taras ne considèrent toutefois pas cette action comme un échec:

«Nous leur avons montré que nous pouvions pénétrer en Russie, que les Ukrainiens étaient capables d'agir» Taras

Après chaque action de sabotage, les Russes devraient à nouveau envoyer des soldats pour les trouver. «Ces attaques démoralisent l'ennemi. Le simple fait que des saboteurs ukrainiens soient à la recherche de fonctionnaires russes rend les dirigeants du Kremlin nerveux». (mk)