Adhésion à l'Otan: «La Finlande se sent menacée dans son existence»

Suite à l'attaque contre l'Ukraine, des craintes sont apparues en Finlande quant à une éventuelle agression de la Russie contre le pays. C'est pourquoi la Finlande et la Suède ont décidé, contrairement à ce qu'elles pensaient depuis longtemps, d'adhérer à l'Otan.

La Finlande se rapproche encore plus de l'Otan: voici ce qu'elle peut lui offrir

Comme d'autres pays européens et de l'Otan, Helsinki a fourni du matériel de guerre à l'Ukraine. La Finlande a, en effet, une relation particulière avec la Russie, puisqu'elle partage une frontière de plus de 1000 kilomètres avec son voisin.

Ces dernières semaines, les Russes ont bombardé à plusieurs reprises les infrastructures énergétiques ukrainiennes, privant les foyers d'eau courante, d'électricité et de chauffage. Pour la population civile ukrainienne en particulier, l'hiver pourrait être dévastateur en raison du froid. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a récemment averti que son pays allait connaître «le pire hiver depuis la Seconde Guerre mondiale».

Le président finlandais a offert son soutien aux Ukrainiens en vue de l'hiver à venir. On ne sait pas encore quel sera l'impact de la saison froide sur le déroulement de la guerre. Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, avait une nouvelle fois averti mardi que la Russie pourrait utiliser l'hiver comme une arme et intensifier ses attaques contre l'approvisionnement énergétique, étant donné que les succès sur le champ de bataille continuent à faire défaut.

Le président finlandais Sauli Niinistö a assisté mardi à des exercices de l'armée finlandaise sur le terrain. Il a ensuite déclaré aux journalistes que son pays pourrait aider l'Ukraine non seulement en lui fournissant du matériel, mais aussi en lui dispensant la formation nécessaire pour celui-ci, comme le rapporte le magazine d'information Newsweek .

La Finlande est prête à former des soldats ukrainiens pour la guerre hivernale contre la Russie. Le pays scandinave a une grande expérience des opérations militaires dans le froid.

