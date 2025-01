Un drone FPV (first person view): ces engins sont pilotés par un soldat sans automatisation. Image: www.imago-images.de

Les Etats-Unis révèlent un programme secret pour aider l'Ukraine

Plusieurs milliards de dollars ont été dépensés par les Américains pour que Kiev puisse produire des drones en quantité.

Simon Cleven / t-online

Ces derniers jours, la Russie et l'Ukraine se sont affrontées à coups de frappes aériennes intenses. Et ce qui a récemment été remarqué, c'est l'utilisation croissante par l'Ukraine de drones de fabrication maison.

Dans la nuit de vendredi à samedi, deux dépôts de carburant ont à nouveau pris feu dans les régions russes de Toula et Kaluga, à la suite d'attaques ukrainiennes. Si ces drones sont désormais capables de mener de telles attaques, c'est notamment grâce au soutien américain.

Alors qu'il s'apprête à quitter la Maison-Blanche, Joe Biden a rendu public une aide jusqu'ici tenue secrète. Comme l'a rapporté le «New York Times» vendredi dernier, Washington a investi des milliards de dollars dans l'industrie ukrainienne des drones, ceci depuis l'automne 2022.

Deux milliards l'automne dernier

Rien qu'à l'automne 2024, cette somme représentait quelque 2,3 milliards de dollars: 1,5 milliard de dollars en septembre et 800 millions de dollars supplémentaires un mois plus tard. Et le soutien total doit s'élever bien au-delà de ce montant. Les Etats-Unis ont également misé sur le soutien technique à cette industrie, et a multiplié les collaborations entre industriels américains et ukrainiens.

Conseiller de Joe Biden, Jake Sullivan a expliqué que l'impulsion pour les investissements dans cette industrie trouvaient leurs origines dans la toute première contre-offensive ukrainienne, à l'automne 2022. Il s'était alors avéré criant que les capacités de Kiev étaient insuffisantes.

C'est donc en préparation de la deuxième contre-offensive de Kiev, en juin 2023, que les Etats-Unis ont multiplié leurs efforts. Encore une fois, la contre-attaque ukrainienne a été décevante. Mais la dynamique s'est maintenue.

Même la CIA s'y est mise. Le directeur du service de renseignement extérieur, William J. Burns, a déclaré que le soutien des services de renseignement avait aidé les Ukrainiens à se défendre.

«Pas seulement en échangeant des informations, mais aussi en soutenant certains systèmes qui se sont révélés très efficaces»

Quatre millions de drones par an

En octobre dernier, Volodymyr Zelensky déclarait que son pays était en mesure de produire quatre millions de drones par an. Des armes utiles non seulement pour attaquer les Russes, mais également pour la reconnaissance, la pose de mines et le déminage, ou encore le ravitaillement de troupes dans des zones difficiles d'accès.

Ces derniers mois, l'Ukraine a présenté à plusieurs reprises de nouveaux types de drones de fabrication nationale. Par exemple le drone-fusée «Peklo», en français «Enfer», dont la portée peut atteindre 700 kilomètres.

Zelensky a présenté des drones ukrainiens au Premier ministre britannique, en visite à Kiev jeudi dernier. Keystone

D'autres drones portent des noms en référence à la mythologie slave, comme «Baba Yaga», «Vampire» ou «Nemesis». Ces engins volants sont généralement remplis d'explosifs, qu'ils peuvent larguer sur les positions ennemies.

C'était la semaine dernière Près de Kharkiv, des soldats équipent un drone «Vampire», nommé «Baba Yaga» côté russe, d'explosifs. Keystone

Le nombre de drones utilisés durant la guerre en Ukraine a fortement augmenté des deux côtés depuis l'invasion à large échelle, en 2022. Côté russe, on compte désormais jusqu'à 140 drones iraniens utilisés chaque jour lors d'attaques contre l'Ukraine.

Du côté du front, les deux belligérants ont surtout recours à des drones «first person view (FPV)», également utilisé dans le domaine civil. La plupart du temps, ces engins volent la nuit.

Le recours aux drones est aussi pour l'Ukraine un moyen de compenser un manque de recrues et de matériel. En recourant aux drones, par exemple dans les zones maritimes, elle est parvenue à repousser la flotte russe en mer Noire alors qu'elle ne disposait d'aucun navire militaire.

Traduit et adapté par Joel Espi