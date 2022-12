L'Ukraine combat la Russie avec des vidéos et ça cache une stratégie

De nombreuses vidéos illustrant les derniers succès de l'armée ukrainienne sont devenues virales ces derniers jours. On y voit un hélicoptère russe abattu ou des missiles de croisière détruits. Et tout ça à un objectif bien précis.



Bojan Stula / ch media

Depuis bientôt 300 jours, la guerre en Ukraine s'est révélée extrêmement sanglante. Les Ukrainiens remportent toutefois haut la main la bataille de la propagande et la guerre d'images.

>>> Suivez en direct l'évolution de la guerre en Ukraine

Alors que du côté russe, ce sont surtout les critiques des soldats mobilisés à l'égard de leur propre armée qui circulent sur les réseaux sociaux, côté ukrainien, les récits de succès font le tour du monde. Comme la destruction d'un hélicoptère d'attaque russe de type Kamov Ka-52 dit «Alligator», dimanche dernier, près de la ville disputée de Svatovo.

La défense ukrainienne a annoncé fièrement que le redoutable hélicoptère de combat russe avait pu être abattu «grâce à l'excellente coopération» avec son service de reconnaissance aérienne frontalière. Celui-ci a signalé les coordonnées de l'alligator à une batterie de défense antiaérienne.

Une vidéo devenue virale montre d'ailleurs comment l'hélicoptère explose en vol sous les acclamations des soldats ukrainiens. Selon les informations officielles, c'est la 138e brigade de défense aérienne de Dniepr qui est responsable de cette frappe. Côté russe, on a affirmé que les deux membres de l'équipage avaient perdu la vie. Tous deux étaient des membres hautement décorés d'un escadron d'élite.

Vidéo: watson

Selon les statistiques quotidiennes (non vérifiables) du ministère ukrainien de la Défense, il s'agit du 264e hélicoptère russe abattu depuis le début de la guerre. Kiev a commenté la vidéo avec humour:

«Pourquoi les alligators ne peuvent-ils pas voler? Parce que les forces armées ukrainiennes s'en occupent»

Le ministère britannique de la Défense a annoncé lundi que l'Ukraine avait déjà abattu plus de 60 avions de combat russes.

«Guépard» allemand

La vidéo de l'Alligator n'a pas été la seule à être visionnée des milliers de fois au cours des derniers jours. La destruction d'un missile de croisière russe par un char antiaérien «Guépard» a suscité un intérêt considérable sur Internet. Les images ne permettent pas de savoir de quel type de missile il s'agit. Mais une fois de plus, les soldats ukrainiens qui filmaient le tir s'en réjouissent.

Cet enregistrement illustre parfaitement la stratégie de Kiev et les effets de la propagande de guerre ukrainienne. Non seulement, les succès militaires face à la Russie sont célébrés, mais les hommes de Zelensky montrent aussi à l'Occident à quel point l'équipement militaire fourni est bien entretenu et utilisé à bon escient par les forces ukrainiennes.

L'Ukraine a entre-temps reçu de l'Allemagne 30 chars antiaériens Guépard provenant de stocks industriels. Vendredi dernier, la livraison de sept autres Guépards a été annoncée par Berlin. Le char et ses deux canons de 35 millimètres se révèlent être une véritable arme miracle dans cette guerre. Et l'Ukraine aimerait bien en recevoir davantage.

Sur Facebook, ce message a été accompagné de la mention suivante: