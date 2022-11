La porte-parole du Pentagone a justifié la livraison des T-72 par le fait que les Ukrainiens sont déjà familiarisés avec les chars de ce type. L'introduction d'un nouveau char de combat sur le champ de bataille est en revanche extrêmement coûteuse et difficile . Elle représenterait donc un défi important pour les troupes ukrainiennes. L'année prochaine, les 90 exemplaires de chars T-72 devraient être arrivés en Ukraine. ((t-online,mk ))

«Ce réseau pourrait constituer une brigade blindée de 90 Leopard 2 pour l'Ukraine», peut-on lire dans le document stratégique récemment publié. Selon Gressel, 13 armées européennes disposent au total de plus de 2000 Leopard 2. Si tous ces pays participaient au programme, aucun d'entre eux ne devrait craindre pour sa capacité de défense.

Dans ce contexte, l'expert militaire Gustav Gressel du «European Council on Foreign Relations» a émis des critiques sur la livraison des T-72. «Malheureusement, les Etats-Unis font comme Scholz», a écrit Gressel sur Twitter .

Les chars russes ont un gros défaut et ils explosent les uns après les autres

Les chars russes ont un gros défaut et ils explosent les uns après les autres

Le terrain y est caractérisé par des plaines ouvertes. De cette manière, les unités qui avancent sans véhicules blindés peuvent facilement être touchées par l'artillerie. Jusqu'à présent, le gouvernement allemand s'opposait à la mise à disposition de l'Ukraine de chars de combat modernes de l'Otan comme le Leopard 2. Les Etats-Unis ne veulent apparemment pas non plus voir leurs chars de combat de type M1 Abrams sur les champs de bataille ukrainiens.

Depuis des mois, l'Ukraine réclame à ses alliés occidentaux la livraison de chars de combat modernes. Les experts militaires s'accordent à dire que le manque de chars et de véhicules blindés de transport de troupes est actuellement le principal obstacle à la poursuite de la progression des Ukrainiens, notamment sur les champs de bataille du sud du pays.

Lors d'une telle explosion, la tourelle est alors projetée à des dizaines de mètres de hauteur, comme on peut le voir dans cette vidéo datant de mai dernier:

Le T-72, tout comme les modèles précédents et ultérieurs du char, est conçu de manière à ce que l'équipage soit assis à proximité des munitions. Si un projectile perce le blindage et fait exploser les munitions qui peuvent aller jusqu'à 40 obus, les personnes à l'intérieur n'ont aucune chance de survie .

Les chars russes ont un gros défaut et ils explosent les uns après les autres

Les chars russes ont un gros défaut et ils explosent les uns après les autres

Les chars sont équipés d'appareils optiques et de systèmes de communication modernes ainsi que d'un blindage amélioré, a fait savoir vendredi la porte-parole du Pentagone Sabrina Singh, sans entrer dans les détails. Le blindage amélioré devrait toutefois être une réaction à un phénomène fréquemment observé dans la guerre en Ukraine : l'effet dit «diable en boîte».

Ils constituent l'épine dorsale des unités blindées russes et ukrainiennes: les chars d'assaut T-72 de production soviétique, mis en service pour la première fois au début des années 1970. Les Etats-Unis et les Pays-Bas ont décidé d'en acheter 90 exemplaires modernisés à la République tchèque, pour les livrer à l'Ukraine cette année encore.

«Nose to tail» – utiliser plutôt que gaspiller

Plus de «International»

Les Etats-Unis et les Pays-Bas offrent à l'Ukraine 90 chars modernisés datant de l'époque soviétique. Une décision qui ne fait pas que des heureux.

Les chars T-72 constituent l'épine dorsale des unités blindées russes et ukrainiennes.

Les chars T-72 constituent l'épine dorsale des unités blindées russes et ukrainiennes. Image: sda

Le «Pinocchio» de Poutine: Voilà pourquoi cette arme répand la peur et la terreur

Les tanks T-72 de Poutine ont un point faible et l'Ukraine le sait

Les missiles ukrainiens frappent fort et ça soulève des critiques en Russie

Plus d'images de véhicules russes détruits en Ukraine

Voici les 10 plaques les plus chères de Suisse (et il y a une romande)

Les plus lus

Ces armes futuristes sont capitales pour vaincre la Russie

Chaque nouveau conflit voit avec lui une évolution des moyens de combat modernes. En Ukraine, les drones sont utilisés à large échelle et leur importance évolue rapidement. Logiquement, on y voit désormais débarquer des armes anti-drones, notamment des versions portables. Petit tour d'horizon.

Pour l'œil averti, ils étaient là depuis le début du conflit. Mais pour de plus en plus d'observateurs amateurs de la guerre, c'est depuis quelques semaines qu'on remarque, dans des vidéos et des photos du conflit, ces curieuses armes à l'air futuriste.