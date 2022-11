Reste à voir si le T-90M sera à la hauteur de sa réputation. Le bilan russe est assez mitigé: le premier exemplaire déployé en Ukraine avait été détruit en mai, un autre avait été capturé. Ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens en ont besoin: la situation à l'Est, et notamment dans la région de Bakhmout, est extrêmement tendue. (asi)

«Le trophée T-90M a maîtrisé la langue et l'histoire ukrainiennes, et grogne même contre les Russes avec un accent ukrainien typique»

On ne sait pas s'il a été analysé entretemps, toujours est-il que le tank sera, désormais, employé au combat, comme n'importe quel autre véhicule saisi. Il serait utilisé dans l'Est du pays.

Autre détail non négligeable: le tank avait été retrouvé en parfait état , comme le montraient des photos diffusées par les autorités ukrainiennes. Il avait, selon toute vraisemblance, été abandonné par son équipage, probablement à cause d'un problème à la chenille.

Le 18 septembre dernier, on apprenait que l'armée ukrainienne avait capturé un char d'assaut russe T-90M Proryv-3. Depuis le début du conflit, les forces de Kiev avaient déjà mis la main sur des centaines de véhicules ennemis. Cependant, cette proie était particulièrement somptueuse: il s'agit, en effet, du modèle le plus récent, technologiquement avancé et performant de l'armée de Poutine .

COP27: La Suisse «s'engage pour un programme de travail ambitieux»

A l'ouverture de la Conférence de l'ONU sur le climat en Egypte, des ONG suisses exigent une transition plus rapide vers des énergies respectueuses de l'environnement. Elles veulent aussi des compensations financières de la Suisse vers des pays en développement.

Les organisations non gouvernementales (ONG) suisses World wide fund for nature (WWF), Alliance sud, l'Entraide protestante suisse (Eper) et Terre des hommes constatent dans des communiqués à l'occasion de la Conférence mondiale sur le climat (COP27) qui s'ouvre dimanche à Charm el-Cheikh que le changement climatique progresse toujours plus rapidement. Ses conséquences sont particulièrement destructrices pour les habitants des pays du Sud.