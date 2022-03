Des «centaines» de personnes encore sous les décombres à Marioupol

Exigeant un renforcement permanent des sanctions contre la Russie «jusqu'à ce qu'il y ait la paix en Ukraine», le président ukrainien a encore appelé à fermer les ports européens aux navires russes et s'est également attaqué à des groupes occidentaux n'ayant pas quitté la Russie après le début de son invasion de l'Ukraine le 24 février, en ciblant les entreprises Nestlé et Auchan. (ast/sia)

La mairie de Marioupol a signalé que les bombardements «ininterrompus» et les destructions «colossales» rendaient la situation «critique» en ville. Selon les premières estimations, environ 80% du parc de logements de la ville a été détruit.

Un bâtiment du théâtre Marioupol, qui abritait des centaines de civils, a été bombardé par les Russes. Plus de 130 personnes ont pu être sauvées, mais des «centaines» d'autres demeurent sous les décombres.

Un ado de 13 ans au volant d'un pick-up provoque la mort de 9 personnes

Un garçon de 13 ans était au volant d'un pick-up dont la collision avec une camionnette qui transportait une équipe de golf universitaire au Texas a fait 9 morts.

Six membres de l'équipe de golf d'une université du Nouveau-Mexique et leur entraîneur sont décédés dans l'accident qui s'est produit mardi soir dans l'ouest du Texas, selon la police. L'adolescent de 13 ans et son père, âgé de 38 ans, ont eux aussi péri.