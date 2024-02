L'artillerie ukrainienne dans le sud de l'Ukraine, 14 janvier 2024. Image: keystone

L'Ukraine tente d'empêcher «un effondrement de ses défenses»

Les troupes russes gagnent du terrain, tandis que l'Ukraine fait comprendre à ses alliés qu'il est urgent de lui livrer des munitions.

Raphael Bühlmann Suivez-moi

Plus de «International»

L'Ukraine doit se battre sur deux fronts. D'un côté pour repousser l'agresseur russe, de l'autre pour se procurer des munitions.

A ce sujet: Ce Russe réfugié en Suisse fournit des centaines de drones à l'Ukraine

La Russie passe à l'attaque

Dans l'est de l'Ukraine, les opérations offensives sont actuellement menées principalement par l'armée russe. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne se concentre sur le maintien de ses positions. Les combats sont particulièrement intenses à la frontière entre la région de Louhansk et celle de Kharkiv.

Il y a quelques jours, l'Ukraine a annoncé que ses troupes s'étaient retirées près du village de Krokhmalne dans la région de Kharkiv afin de se repositionner stratégiquement. Mais les Russes continuent d'attaquer.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Selon l'état-major ukrainien, 13 attaques ont été repoussées près de Krochmalne, au nord-ouest de Tabaivka et au sud près de Stelmachiwka, qui se trouve déjà dans la région de Louhansk.

Concernant la situation près de Krokhmalne, un porte-parole de l'armée ukrainienne a déclaré que les troupes russes misaient sur un grand nombre de tirs d'artillerie pour avancer, rapporte CNN.

L'armée ukrainienne est sous pression

Alors que le front à l'est et au sud de l'Ukraine était plutôt statique ces derniers mois, l'armée ukrainienne est désormais de plus en plus sous pression dans la région de Bakhmout, dans l'oblast de Donetsk. La Russie tente de progresser vers les villages en grande partie détruits de Klishchiivka et d'Andriïvka. Tous deux font partie de la portion la plus orientale de la région, que les troupes ukrainiennes ont pu reconquérir lors de la contre-offensive de l'année dernière.

Un soldat russe d'une unité de drones près de Kupyansk, en janvier 2024. Image: tass / www.imago-images.de

Les drones russes en particulier donnent du fil à retordre à la défense ukrainienne. L'armée russe dispose de plus de drones que l'Ukraine, y compris de ceux qui peuvent être utilisés la nuit.

Sergueï Choïgou voit un avantage pour la Russie

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou estime que son armée a l'avantage contre l'Ukraine. Devant des militaires de haut rang, le ministre a affirmé vendredi lors d'une réunion à Moscou:

«Nos unités avancent, étendent la zone sous leur contrôle, améliorent leur position en première ligne»

L'armée russe s'est emparée des villages de Tabaivka et de Krokhmalne dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ainsi que du village de Vessele près de Bakhmout dans le Donbass, a précisé Sergueï Choïgou.

La situation des combats dans ces petits villages de quelques maisons n'était toutefois pas tout à fait claire. Tabaivka est fortement contestée, mais reste aux mains des Ukrainiens, a assuré vendredi 2 février le porte-parole militaire pour la section de front locale.

Sergueï Choïgou s'est montré confiant :

«Après l'échec de la contre-offensive de l'ennemi, les forces armées russes ont l'initiative stratégique sur toute la ligne de front»

L'Ukraine, en revanche, jette ses dernières réserves dans la bataille et se mobilise «pour empêcher un effondrement de la défense».

Une lutte pour les munitions

Ce sont des mots dramatiques que le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumierov adresse à ses alliés occidentaux. L'Ukraine ne peut tirer que 2000 obus d'artillerie par jour - ses réserves ne lui permettent pas d'en tirer davantage. Le problème est que la Russie en a trois fois plus à sa disposition, rapporte Bloomberg.

Roustem Oumierov (à droite) lors d'une visite au front à Koupiansk, en novembre 2023. Image: keystone

Les troupes ukrainiennes auraient pourtant besoin d'un million d'obus d'artillerie pour tenir le front d'environ 1500 kilomètres. L'Union européenne avait déjà promis en mars 2023 de fournir les munitions nécessaires, mais des retards sont à déplorer. D'ici la date butoir initialement prévue, fin mars 2024, les pays de l'UE ne pourront probablement livrer qu'environ la moitié des munitions promises. D'ici la fin de l'année, jusqu'à 600 000 obus supplémentaires devraient être livrés.

A ce sujet, Roustem Oumierov est clair:

«En général, le camp qui a le plus de munitions gagne»

«La situation s'aggrave de jour en jour pour l'Ukraine», a-t-il déclaré. Les Etats-Unis ont reconnu le problème. Celeste Wallander, sous-secrétaire aux questions de sécurité internationale au ministère américain de la Défense, a dit aux journalistes que le Pentagone était conscient que l'armée ukrainienne ne disposait pas des stocks de munitions dont elle avait besoin.

Parallèlement, la Russie investit dans sa propre production de munitions d'artillerie. Martin Herem, le commandant des forces de défense estoniennes, estime que la Russie est en mesure de produire plusieurs millions d'obus d'artillerie par an.

Les conséquences du manque de munitions

Pour les soldats ukrainiens sur le front, le manque de munitions a des conséquences directes. L'année dernière déjà, ils ont dû faire des économies sur les munitions. Ils ne peuvent donc plus effectuer toutes les opérations de combat possibles. Concrètement, un soldat ukrainien refuse par exemple d'attaquer de petites formations de soldats russes - cela ne vaut pas la peine d'utiliser des munitions.

Mais l'Ukraine ne se tourne pas uniquement vers ses alliés pour obtenir de nouvelles munitions. La production nationale a également été renforcée au cours des derniers mois.