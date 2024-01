Un pompier en action après une attaque de missile à Kiev, 2 janvier 2024. Keystone

«Aucun endroit n'est sûr»: Voici l'ampleur des bombardements en Ukraine

Depuis le début de l'invasion, la Russie bombarde sans répit l'ensemble du territoire ukrainien. Dans certaines régions, les sirènes anti-aériennes ont retenti presque tous les jours. Le point en chiffres.

Vendredi 29 décembre, au moins 122 missiles et 36 drones russes ont été lancés contre une dizaine de grandes villes ukrainiennes, selon Kiev. Lors de cette attaque, décrite comme l'une des plus massives depuis le début de la guerre, 41 personnes ont perdu la vie.

Les frappes meurtrières ne sont pas rares en Ukraine. En octobre dernier, 51 civils ont péri dans le petit village de Groza, alors qu'en juillet 2022, un missile détruisait un centre commercial bondé à Krementchouk, faisant 20 morts. Si ces cas ont défrayé la chronique en raison de leur lourd bilan, ils ne constituent que la pointe de l'iceberg: il ne se passe en effet pas un jour sans qu'un bombardement russe ne soit annoncé.

46 alertes par jour

Les chiffres disponibles sont impressionnants. Près de 32 000 alertes aériennes ont été déclenchées depuis le début du conflit sur l'ensemble du territoire ukrainien, selon «alerts.in.ua», une plateforme qui monitore les menaces en temps réel. Cela correspond à une moyenne de 46 par jour. Ces données montrent également que l'intensité des bombardements change d'une région à l'autre.

Plus on se déplace vers l'est, plus le nombre d'alertes augmente. C'est en effet dans cette partie du pays que se concentrent les combats, depuis que le Kremlin a affirmé vouloir s'emparer du Donbass, en mars 2022.

Les régions de Zaporijia, Donetsk, et Kharkiv, théâtre de la plupart des affrontements, affichent les valeurs les plus élevées. Elles comptabilisent plus de 3000 alertes chacune: jusqu'à neuf fois plus que celles recensées dans les zones les plus à l'ouest du pays, comme les régions de Transcarpatie ou de Lviv.

Aucun répit

Ainsi, dans l'est de l'Ukraine, les sirènes retentissent presque tous les jours. Les régions de Kharkiv, Zaporijia, Dnipropetrovsk et Donetsk ont connu plus de 650 jours lors desquels au moins une alerte aérienne a été déclenchée. Si l'on considère que l'invasion a commencé il y a 687 jours, on comprend que les moments de répit sont rares dans cette zone du pays.

Dans ces mêmes régions, le nombre maximal de jours consécutifs sans alerte ne dépasse guère les sept, voir les deux. A Kiev, ce chiffre est de 15. Dans la capitale ukrainienne, souvent visée par des attaques de drones, les alertes ont été un millier.

Vidéo: watson

Seules exceptions, la région de Lougansk et la Crimée. La première, bien qu'âprement disputée, est presque entièrement contrôlée par Moscou, qui a annexé la deuxième en 2014. Cela pourrait expliquer pourquoi ces zones ont été épargnées par les frappes russes.

Le nombre d'attaques a été particulièrement élevé dans les premières phases du conflit, lorsque Moscou pensait encore s'emparer de Kiev et renverser le gouvernement ukrainien: près de 2000 alertes ont été recensées en mars, avril et mai 2022. Leur nombre n'a, toutefois, jamais passé sous les 700.

Plus de 10 000 morts

Le bilan des frappes russes est dramatique. La dernière estimation formulée par les Nations Unies, datant de fin novembre, faisait état de plus de 10 000 civils tués depuis le début de l'invasion. Les armes explosives à large rayon d'action - que ce soient des missiles, des roquettes, des drones suicides ou des obus d'artillerie - sont responsables de la grande majorité de ces décès.

La plupart des victimes recensées ont été tuées dans le territoire contrôlé par le gouvernement de Kiev, ajoute l'ONU. Et près de la moitié d'entre elles, loin des lignes de front. «Par conséquent», commente l'organisation, «aucun endroit en Ukraine n'est totalement sûr».