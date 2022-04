Boutcha a choqué le monde mais «la situation est plus grave» ailleurs

Le voile se lève peu à peu sur ce qu'il s'est passé au nord de Kiev, sous l'occupation russe. D'après ces informations, Boutcha ne serait que la partie émergée de l'iceberg.

Stefan Schocher, vienne / ch media

Bâtiments détruits à Borodianka: on ne sait pas encore combien de personnes ont été assassinées ici par l'armée russe. Image: Keystone

Boutcha, Irpin, Hostomel: Ces lieux, restés gravés dans la mémoire collective, étaient encore occupés par les Russes il y a quelques jours. Les images de Boutcha ont même fait le tour du monde. Mais selon les données ukrainiennes, ce qui se dévoile actuellement dans la banlieue de Kiev pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Le parquet et le président Volodymyr Zelensky ont récemment cités une nouvelle ville: Borodianka.

La procureure Iryna Venediktova s'est exprimée à la télévision ukrainienne en révélant que «la situation la plus grave avec des victimes civiles» se trouvait probablement dans cette commune. La veille, le président Zelensky a déclaré, lors d'une première visite à Boutcha, que le nombre de victimes à Borodianka, et dans d'autres villes, était supérieur, selon des informations des autorités ukrainiennes.

En plus de Borodianka, il a également nommé d'autres régions autour de Kiev: les environs de la ville de Tchernihiv (au nord) et la région de Soumy (nord-est). Les occupants y auraient fait des choses que la population locale n'aurait jamais vécues, même pendant l'occupation nazie.

Villes théâtres d'atrocités potentiellement commises par l'armée russe. Image: datawrapper

Jusqu'à 40 000 soldats russes

La ville s'est retrouvée au milieu d'une zone tenue par une présence massive l'armée russe. On estime que jusqu'à 40 000 soldats étaient stationnés dans la zone relativement petite allant de la frontière biélorusse jusqu'à la périphérie de Kiev. En raison de lourdes pertes, l'ennemi a battu en retraite, a indiqué le service de presse de l'armée ukrainienne, interrogé à ce sujet.

Il y a encore très peu de choses à dire en termes de chiffres. Dimanche, le parquet ukrainien a annoncé qu'à cette date, les corps de 410 civils avaient été retrouvés dans les régions d'Irpin, Boutcha, Hostomel et Vorsel. Et encore aujourd'hui sont découvertes de nouvelles fosses communes et salles de torture. Des corps ont également été retrouvés dans les égouts, les fossés et les puits.

En ce qui concerne Borodianka, le parquet ukrainien se contente de dire: «Nous devrons probablement en parler séparément». Avant de conclure: «Il y a beaucoup de choses à dire».