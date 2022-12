Volodymyr Zelensky va recevoir un cadeau de Noël en avance: des missiles Patriot. Image: Keystone

Zelensky va à Washington pour une très bonne raison

Une visite surprise de Volodymyr Zelensky est prévue ce mercredi à Washington: une première depuis le début de la guerre. Le président ukrainien va rencontrer son homologue à la Maison-Blanche et devrait recevoir un cadeau de Noël en avance.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Ce projet de visite est tout à fait spontané. Mardi, le président ukrainien s'est rendu à Bakhmout, dans le bassin du Donbass, pour rencontrer ses troupes. Il s'est vu remettre un drapeau signé par des soldats ukrainiens, avec le souhait d'apporter ce cadeau symbolique à Washington, en gage de remerciement du soutien continu du Congrès américain à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a promis de transmettre le drapeau au président Joe Biden.

Chose promise, chose due. Le président ukrainien a confirmé son arrivée à Washington dans la nuit de mardi à mercredi sur son compte Twitter. Si tout se passe bien, il devrait atterrir ce mercredi.

Zelensky reçoit un drapeau signé par ses soldats à Bakhmout. Image: sda

Un programme chargé

Il s'agit du premier voyage officiel à l'étranger du président ukrainien depuis l'invasion russe le 24 février. Le programme du voyage de Volodymyr Zelensky sera chargé.

Le chef d'Etat commencera par une visite à la Maison-Blanche, où il s'entretiendra longuement avec Biden, ses conseillers et les membres de son cabinet. Le président américain confirmera son soutien «durable» envers l'Ukraine, a déclaré un conseiller de Biden lors d'une conférence de presse.

Pour renforcer ce «message de solidarité et de soutien», Biden offrira mercredi à son homologue ukrainien un cadeau de Noël en avance. Le prochain paquet d'aide américain atteint environ 1,8 milliard de dollars. Comme annoncé la semaine dernière, il devrait comprendre, entre autres, une unité du système de défense antiaérienne Patriot.

Ce mercredi soir, Volodymyr Zelensky est attendu au Capitol Hill, siège du Congrès américain. Le président ukrainien veut s'adresser directement aux parlementaires américains qui ont approuvé depuis le début de la guerre des livraisons d'armes et des transferts de fonds à l'Ukraine pour un montant de plus de 65 milliards de dollars. Le dirigeant soulignera l'importance de ce soutien de Washington pour son pays et remerciera expressément les démocrates et les républicains présents, a précisé le conseiller de Biden.

Nancy Pelosi, la présidente sortante de la Chambre des représentants, a promis une soirée «avec un accent très particulier sur la démocratie.»

Une nouvelle aide militaire

Le moment de ce discours symbolique ne pouvait pas être mieux choisi. En effet, le Sénat a entamé mardi le débat sur les dépenses pour l'année fiscale américaine en cours, qui durera jusqu'au 30 septembre 2023. Ce paquet monstre comprend de nouveaux versements de soutien à l'Ukraine pour un montant d'au moins 45 milliards de dollars. Il s'agit d'un crédit plus important que celui demandé par le gouvernement Biden.

Zelensky n'a jamais quitté l'Ukraine depuis le début du conflit. Image: sda

Le paquet a franchi sans problème le premier obstacle lors d'un vote test mardi, malgré les vives critiques des républicains de droite. Comme le parti de droite ne prendra la majorité à la Chambre des représentants qu'en janvier suite aux élections de mi-mandat, les démocrates souhaitent que le paquet soit adopté avant Noël.

Mardi, le conseiller de Biden n'a pas voulu parler des risques liés au voyage de Volodymyr Zelensky à l'étranger. Il a laissé entendre que le président ukrainien ne resterait que quelques heures à Washington. Interrogé sur l'hypothèse que la Russie profiterait de l'absence du chef de l'Etat pour répandre la peur et la terreur en Ukraine, l'instigateur de haut rang du président a répondu: