Poutine a des amis influents aux Etats-Unis: les proches de Donald Trump

Minimisation, glorification, conspiration: Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, et Donald Trump. image: keystone

Les aides militaires que Washington a envoyées en Ukraine se chiffrent en milliards de dollars, ce qui ne fait pas la joie de tout le monde. Plusieurs républicains dénoncent ouvertement le soutien américain à Kiev, en sombrant parfois dans la propagande du Kremlin.

Bastian Brauns, Washington / t-online

Un article de

Lorsque Tucker Carlson parle de la guerre en Ukraine dans son émission, on sort le champagne au Kremlin. Le «problème russe» des républicains américains commence avec l'un des hommes les plus influents des Etats-Unis.

En effet, lorsque ce présentateur proche de Donald Trump s'adresse chaque semaine à son public de plusieurs millions de personnes sur la chaîne de télévision Fox News, les propagandistes en chef de la Russie le regardent avec une certaine expectative. On ne peut guère s'attendre à autre chose. Trop souvent, les chaînes gouvernementales russes et les médias alignés ont diffusé les déclarations de l'Américain à la suite de son émission, comme preuve de la justesse de leur propre récit.

Le chouchou des médias républicains est également le grand exportateur de désinformation russe. A quoi bon se plaindre de l'interdiction nationale de diffusion de la chaîne de propagande Russia Today aux Etats-Unis, si Fox News apporte au moins une partie de l'endoctrinement russe directement dans les salons des Américains.

La propagande du Kremlin en prime time aux Etats-Unis

Ces derniers jours, c'était à nouveau le cas: peu après les explosions sous-marines des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2, le ministère russe des Affaires étrangères a diffusé un extrait vidéo contenant une déclaration du président américain datant du 7 février 2022. Joe Biden avait alors déclaré:

«Si la Russie envahit [l'Ukraine], Nord Stream 2 n'existera plus. Nous y mettrons un terme»

Pour le Kremlin, il s'agissait là d'une preuve bienvenue permettant d'imputer implicitement aux Américains les actes de sabotage présumés dans la mer Baltique. La recherche des causes se poursuit certes. Mais c'est justement un Américain qui a volontiers repris les murmures de la Russie: Tucker Carlson a diffusé dans son émission et sur les réseaux sociaux le récit d'une prétendue action de sabotage secrète menée par les Etats-Unis.

«La dernière chose que ferait Poutine, qui n'est pas stupide, serait de faire exploser son propre pipeline», a radoté Carlson. «Faire sauter l'oléoduc ne l'aidera pas.» Selon lui, c'est parfaitement évident, puisque le chef du Kremlin veut continuer à gagner de l'argent et à faire pression sur l'Europe. Carlson n'a pas d'autres preuves que cette hypothèse. «D'autres pays», en revanche, envisageraient un sabotage, a continué Carlson, qui a montré exactement l'extrait vidéo du président américain que le Kremlin avait diffusé.

Les spectateurs ne devraient pas être surpris d'apprendre que Joe Biden se serait contenté de divulguer cette action présumée. Cela correspond trop bien à l'image d'un président sénile que Carlson affectionne toujours.

Les aides militaires passent mal

Ce que le présentateur de Fox News est aux médias américains, divers républicains le sont à la politique. En pleine phase finale de la campagne électorale pour les élections de mi-mandat, ils semblent découvrir que la guerre en Ukraine est un moyen de parvenir à leurs fins. Qu'il s'agisse d'ouragans ou de migration, les thèmes de politique intérieure sont mis en position contre le soutien global des Etats-Unis à l'Ukraine. Le ton est donné: Joe Biden se préoccupe davantage de ce pays étranger situé à la périphérie de l'Europe que de sa propre nation.

Tout en haut de la phalange poutinienne se trouve Donald Trump. Même après le début de l'invasion russe le 24 février 2022, il a qualifié Vladimir Poutine de «génial» et de «rusé».

L'admiration de Trump pour Poutine est connue depuis longtemps. Depuis, l'ex-président ne cesse de diffuser son récit favori: s'il était encore au pouvoir, Poutine n'aurait jamais osé faire tout cela. Il n'est logiquement pas possible de le prouver, mais cela permet toujours de faire de la politique. A presque chacune de ses nombreuses apparitions dans la campagne électorale et dans chaque interview, cela fait partie du répertoire standard de Trump.

Il n'est guère surprenant que son fils, Donald Trump Jr., ait lui aussi une vision particulière de la politique ukrainienne de l'administration Biden. Face à la catastrophe de l'ouragan en Floride, il a par exemple tweeté:

«Quelle infime fraction (si tant est qu'il y en ait une) des presque 75 000 000 000 dollars américains envoyés en Ukraine ces derniers mois va aider les centaines de milliers de contribuables américains en Floride, dont beaucoup ont tout perdu ces derniers jours?».

Autrement dit: l'argent pour l'Ukraine est quasiment une trahison de la patrie.

Donald Trump Jr: le fils de l'ancien président a lui aussi une vision particulière de la guerre en Ukraine. image: keystone

Ce récit est notamment accompagné par le communicateur républicain Matt Whitlock. Celui-ci écrit: «Biden a traité les dépenses gouvernementales - que ce soit pour l'Ukraine ou pour un projet libéral favori - de manière assez cohérente comme s'il distribuait de l'argent liquide de son propre portefeuille.»

L'idéologue conspirationniste d'extrême droite et membre du Congrès Marjorie Taylor Greene a très tôt minimisé la guerre en Ukraine en la considérant comme non dangereuse et s'est plainte à plusieurs reprises des dépenses élevées des Etats-Unis.

«Les Etats-Unis sont attaqués au Sud»

La très influente Conservative Political Action Conference (CPAC), proche de Trump, a enchaîné avec un autre sujet urgent, également sur Twitter. Face aux récentes annexions de Poutine, l'organisation de droite conservatrice a demandé aux démocrates de «cesser enfin de faire des cadeaux à l'Ukraine». La question décisive est de savoir quand les démocrates mettront enfin l'Amérique en première position.

Il a été ouvertement fait référence au fait que les Etats-Unis sont eux-mêmes «attaqués» à leur frontière sud. Une allusion aux problèmes effectivement non résolus de l'immigration en provenance d'Amérique latine. Le tweet a certes été rapidement supprimé. Mais la raison invoquée semblait absurde: en raison des différents fuseaux horaires, il n'a pas été possible de vérifier le contenu avant sa suppression, a-t-on expliqué de manière lapidaire.

Le groupe Heritage Action, la branche politique de la fondation conservatrice Heritage Foundation, s'est également associé à d'autres groupes conservateurs pour s'opposer à l'aide à l'Ukraine. Dès le mois de mai de cette année, le groupe a publié un appel aux républicains du Congrès pour qu'ils votent contre le plan d'aide à l'Ukraine, sous le titre Le plan d'aide à l'Ukraine place l'Amérique au dernier rang.

Un récent sondage représentatif de l'institut Gallup a montré à quel point l'écho de telles opinions dans les médias et la politique est important, y compris au sein de l'électorat républicain. Selon ce sondage, ce sont surtout les républicains qui accepteraient de faire des concessions à la Russie dans l'objectif de terminer la guerre. Si seuls 19% des démocrates soutiendraient un tel scénario, c'est le cas de près d'un républicain sur deux (46%).

L'homme le plus riche du monde s'est récemment prononcé en faveur d'une cession de territoire à la Russie. Le très populaire Elon Musk est considéré comme un partisan des républicains et veut soutenir une future candidature présidentielle du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Jusqu'à aujourd'hui, le concurrent de Trump, jeune espoir des républicains, préfère lui aussi dénigrer le gouvernement américain en place en le qualifiant de régime autoritaire, plutôt que l'invasion russe de l'Ukraine.