Les Ukrainiens s'approchent de Kherson, voici comment les Russes se préparent

Des soldats russes patrouillent le barrage de Kakhovka, que Moscou menace de détruire. Image: sda

L'armée ukrainienne avance en direction de la ville occupée de Kherson: les occupants pourraient se retirer de l'autre côté du fleuve Dniepr. Le point sur la situation.

La bataille de Kherson a commencé fin août, mais la reconquête de la ville occupée par les Russes s'annonçait très compliquée pour les forces ukrainiennes. Comme le rappelait le spécialiste militaire Julien Grand à l'époque, assiéger une ville demande beaucoup de forces, tandis que la défendre est relativement facile.

Les gains territoriaux dans cette zone ont été moins spectaculaires par rapport aux avancées effectuées dans la région de Kharkiv. De plus, pour des raisons stratégiques, Kiev a très peu communiqué au sujet de cette opération.

Les choses semblent en train de changer. En l'espace de trois jours, l'armée ukrainienne a libéré 88 localités dans la région de Kherson, a affirmé, lundi, le chef adjoint du bureau du président Kyrylo Tymoshenko.

Les territoires contrôlés par les Russes, en rouge. La zone en bleu, au sud de Mykolaïv, montre les avancées territoriales ukrainiennes. Image: Institute for the Study of War

Les troupes de Kiev sont donc de plus en plus proches de la ville. Au point que les autorités pro-russes ont ordonné à la population d'évacuer la ville, la semaine passée. Les civils ont été appelés à se rendre sur l'autre rive du Dniepr, s'enfonçant, de fait, plus en profondeur dans le territoire occupé.

Plus qu'une question de jours?

Pour le colonel Oleksandr Pyskun, interrogé par Franceinfo, la prise de Kherson ne serait plus qu'une question de jours. Pourtant, nuance-t-il, la situation n'est pas simple:

«Chaque kilomètre est de plus en plus difficile à gagner. Ils ont fortifié leurs lignes, c'est pourquoi il est si difficile d'avancer» Oleksandr Pyskun

Les troupes d'occupation ne restent pas sans rien faire. Les autorités pro-russes ont fait savoir que «la ville de Kherson, comme une forteresse, prépare sa défense». L'état-major ukrainien a également indiqué que la Russie préparait la ville au combat urbain, ce qui semble annoncer l'arrivée soudaine des troupes ukrainiennes.

Parallèlement, les forces russes seraient en train de se retirer des localités voisines. Selon des sources ukrainiennes, les soldats de Moscou auraient complètement abandonné leurs positions à Charivne et Chkalove, tandis que des officiers et des médecins auraient été évacués de Beryslav, à environ 80 kilomètres de Kherson.

Retrait de l'autre côté du fleuve

Un retrait de l'armée russe de l'autre côté du Dniepr, qui borde la ville sur son côté oriental, paraît de plus en plus plausible. C'est ce que ressort de plusieurs informations repérées par le groupe de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW):

L'état-major ukrainien a déclaré que les Russes retiraient des patients de l'hôpital de Kakhovka, sur la rive orientale du Dniepr, probablement pour libérer des lits pour les blessés qui pourraient résulter du retrait de l'autre côté du fleuve.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué que les Russes avaient achevé la construction d'un pont de barges, qui devrait devenir un point de passage critique à mesure que les forces ukrainiennes avanceront vers Kherson.

La ville de Kherson est située sur la rive occidentale du Dniepr. Image: Institute for the Study of War

Barrage menacé

Les forces russes préparent parallèlement une série d'actions dans l'objectif d'entraver et retarder l'avancée des adversaires. Les soldats de Moscou s'apprêteraient notamment à faire sauter le barrage de Kakhovka, situé à une centaine de kilomètres à l'est de Kherson, le long du fleuve. C'est ce qu'affirme Kiev.

Si les forces russes mettaient ces menaces en exécution, les conséquences pourraient être dévastatrices. En amont du barrage se trouve une immense retenue d’eau artificielle, qu'inonderait et élargirait le cours du fleuve.

Le barrage de Kakhovka. Image: Wikimedia Commons

Dans ce cas, «plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d’inondation rapide», a affirmé le président Volodymyr Zelensky. «En cas de destruction du barrage (...) le canal de Crimée du Nord disparaîtra tout simplement», a-t-il ajouté.

«La Russie prépare consciemment le terrain pour une catastrophe de grande ampleur» Volodymyr Zelensky

Entre outre, «cela pourrait détruire l’approvisionnement en eau d’une grande partie du sud de l’Ukraine», et affecter le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijia.

Pourtant, selon l'IWS, une telle action ne serait que partiellement efficace, également à cause du fait qu'il n'y aurait plus que de recrues fraîchement mobilisées sur la rive occidentale du fleuve.

L'utilisation de forces aussi inexpérimentées pour mener une action de retardement pourrait provoquer une déroute russe si les forces ukrainiennes choisissent de pousser l'attaque, conclut l'ISW. (asi)