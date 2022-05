Vladimir Poutine. image: keystone

La fille de Poutine a un amoureux... et vous ne devinerez jamais son nom

Après avoir divorcé de son richissime époux, la fille cadette de Vladimir Poutine, Katerina Tikhonova, s'est trouvé un nouveau compagnon. Son nom? Igor Zelensky... Ça ne s'invente pas.

Parfois, le destin a un drôle de sens de l'humour. C'est sans doute pour cela qu'il a placé Katerina, la fille adorée de Vladimir Poutine, dans les bras d'un danseur de ballet... du même nom que l'ennemi juré du président russe. Nous avons nommé: Zelensky.

C'est la révélation (plutôt cocasse, avouons-le) d'une enquête menée conjointement par le journal allemand Der Spiegel et le média russe indépendant iStories.

Pour la petite histoire...

Tout d'abord, rembobinons un peu le fil. Pour rappel, Katerina Tikhonova est la cadette de Vladimir Poutine, issue de son mariage avec Lyudmila, ancienne hôtesse de l'air, dont il a divorcé en 2013. L'enfance de la fille du maître du Kremlin, longtemps restée dans l'ombre, demeure très mystérieuse.

De sa vie d'adulte, on sait que Katerina s'est imposée comme une femme d'influence dans l'élite moscovite. Scientifique bardée de diplômes à l'université de Moscou et championne internationale de danse acrobatique, elle a épousé en première noce l'un des hommes les plus riches de Russie, Kirill Shamalov. En 2013, les avoirs du couple sont estimés par le média Reuters à plus de deux milliards de dollars.

Mais comme l'argent seul ne suffit pas à faire le bonheur, Katerina et son richissime mari se séparent en 2017. Le divorce est prononcé un an plus tard, à l'issue duquel Katerina rafle la modeste somme de 600 millions de dollars.

C'est là que Zelensky entre en scène

Les médias spéculent alors que la séparation est la conséquence de la liaison de Shamalov avec Janna Volkova, une «séduisante mondaine» russe installée à Londres. Mais Katerina n'est pas en reste: selon le Spiegel, la fille de Poutine entame de son côté une liaison avec un danseur de ballet russe. Le bien-nommé Igor Zelensky.

Décrit comme l'un des meilleurs danseurs de Russie, Zelensky est une étoile du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et de la compagnie du New York City Ballet. Au début de leur idylle, il se trouve en poste au Ballet de Bavière, à Munich.

Igor Zelensky en 2016. image: keystone

Selon des documents que s'est procuré iStories, la trentenaire fraîchement divorcée effectue le trajet Moscou-Munich, en moins de deux ans, une cinquantaine de fois. Avec agents de sécurité, nounous... et enfant, sous le bras. En effet, le couple a donné naissance à une petite fille en 2017, dont le nom n'a pas été divulgué par l'enquête journalistique pour des questions de «confidentialité».

En 2019, Katerina met un terme à ces trajets incessants pour s'installer en Allemagne avec son partenaire, selon des archives que s'est procuré le Spiegel. La petite famille y aurait vécu jusqu'au début de cette année.

Et depuis l'invasion de l'Ukraine?

Début avril, Igor Zelensky démissionne du Ballet d'Etat de Bavière, évoquant des «questions privées et familiales». Selon la Süddeutsche Zeitung, qui relaie la nouvelle, le danseur aurait subi des pressions du fait de sa proximité avec la Russie.

Le danseur est soupçonné par la presse, depuis déjà plusieurs années, d'entretenir des liens étroits avec les élites moscovites. Sur une vidéo, aujourd'hui disparue, mais que s'est procurée la Süddeutsche Zeitung, Zelensky et Poutine apparaissent côte à côte. Il faut croire que le nom de famille d'Igor a jeté un trop grand froid sur les relations avec son beau-papa.

S'il semble que le danseur russe et son homonyme ukrainien ne partagent aucun lien de parenté, cette coïncidence n'a pas manqué de faire ricaner les internautes. Et nous aussi.