La Suisse veut s'engager pour une «paix juste»

Karin Keller-Sutter a pris position sur les réseaux sociaux. Keystone

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a réaffirmé samedi matin l'engagement pour une solution au conflit en Ukraine. La Suisse reste déterminée à soutenir une paix juste et durable, a-t-elle écrit sur X.

Plus de «International»

La Suisse condamne «l'agression de la Russie contre un Etat souverain», écrit encore Karin Keller-Sutter dans sa prise de position.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset a aussi apporté la veille son soutien à Kiev:

«Le Conseil de l’Europe se tient aux côtés du peuple ukrainien. Consolidation de la paix, de la sécurité démocratique, de la stabilité et de la prospérité en Europe. C’est ce que nous faisons. Les Ukrainiens peuvent compter là-dessus»

Après le coup d'éclat de la rencontre entre les chefs d'Etat, plusieurs responsables européens ont apporté leur soutien à l'Ukraine.

L'Union européenne a assuré Zelensky de son soutien indéfectible en lui disant:

«Vous ne serez jamais seul»

«Soyez forts, soyez courageux, n'ayez pas peur», ont écrit les présidents de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du Conseil Antonio Costa, disant au président ukrainien: «Nous continuerons à travailler avec vous pour une paix juste et durable.»

«Aujourd'hui, il est devenu clair que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. C'est à nous, Européens, de relever ce défi», a exhorté de son côté la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.

«Agresseur russe»

«Il y a un agresseur qui est la Russie, il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine», a déclaré le président français Emmanuel Macron.

«Il faut respecter ceux qui depuis le début se battent parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe»

Suivez notre live 👇🏻 En direct Zelensky remercie ses soutiens ++ Appel américain à s'excuser

Son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a de son côté appelé les Européens à passer «aux actes» pour assurer leur «sécurité collective» et soutenir l'Ukraine.

«Cher Volodymyr Zelensky, nous soutenons l'Ukraine dans les bons comme dans les moments difficiles», a écrit le futur chancelier allemand Friedrich Merz. «Personne ne souhaite plus la paix que les citoyens et citoyennes d'Ukraine!», a réagi le chancelier sortant Olaf Scholz. «L'Ukraine peut compter sur l'Allemagne et sur l'Europe», a-t-il ajouté.

Appels à la rencontre

Le premier ministre britannique Keir Starmer a fait savoir qu'il s'était entretenu avec les présidents ukrainien et américain. «Il garde un soutien indéfectible à l'Ukraine et fait tout ce qu'il peut pour trouver la voie vers une paix durable fondée sur la souveraineté et la sécurité du pays», a indiqué une porte-parole.

Il «se réjouit d'accueillir dimanche des dirigeants internationaux, dont le président Zelensky», au sommet consacré à la guerre qu'il va organiser à Londres, a-t-elle ajouté.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a appelé à la convocation «sans délais» d'un «sommet» entre les Etats-Unis, l'Europe et leurs alliés «pour parler franchement de la façon dont nous entendons affronter les grands défis d'aujourd'hui, en commençant par l'Ukraine, qu'ensemble nous avons défendue ces dernières années».

Le Canada et l' Australie aussi

Les dirigeants polonais, espagnol, danois, suédois et néerlandais ont assuré le président ukrainien de leur soutien.

D'autres pays occidentaux ont fait de même, le Canada soulignant que l'Ukraine se battait pour sa liberté mais aussi pour «la nôtre». L'Australie et la Nouvelle-Zélande, proches alliés de Washington, ont fait part de leur solidarité avec l'Ukraine.

A contre-courant de l'UE, le premier ministre hongrois Viktor Orban a remercié Donald Trump pour avoir «défendu courageusement la paix». (ats/vz)