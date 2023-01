Tractations secrètes: les Britanniques devraient livrer ce char à l'Ukraine

Des soldats à l'exercice avec un char Challenger, en 2019. Image: EPA

Le Royaume-Uni amorce-t-il un tournant dans le débat sur les chars de combat occidentaux? Londres aurait l'intention d'envoyer des chars Challenger 2 en Ukraine.

Le gouvernement britannique envisage apparemment de livrer dix chars de combat Challenger 2 à l'Ukraine. C'est ce que rapporte la chaîne de télévision Sky News en se référant à une source qui serait au courant des négociations entre Londres et Kiev. Selon elle, des discussions en ce sens seraient déjà en cours depuis plusieurs semaines.

Le Spiegel de son côté a écrit que dans le cercle des soutiens occidentaux de l'Ukraine, Londres avait déjà «annoncé sans engagement» la possible livraison d'une bonne douzaine de chars de type Challenger 2.

Le Royaume-Uni serait ainsi le premier pays à fournir à l'Ukraine des chars de combat au sens strict du terme. La décision du gouvernement britannique pourrait également influencer le débat actuel sur la livraison de chars allemands Leopard 2. Une telle décision du gouvernement britannique encouragerait également d'autres pays à fournir des chars de combat, selon une source ukrainienne citée par Sky News.

Le Challenger 2 est un char fabriqué par l'entreprise d'armement britannique Vickers. Le modèle pèse environ 62 tonnes et est donc environ deux fois plus lourd que le char de grenadiers Marder récemment promis par l'Allemagne. En plus de deux mitrailleuses, le Challenger 2 est équipé d'un canon de 120mm comparable au calibre du Leopard 2 allemand. Le prix d'achat d'un exemplaire s'élevait, par le passé, à environ quatre millions d'euros (l'équivalent en francs suisses).

En quoi la livraison de ce char est-elle exceptionnelle?

La principale différence avec les véhicules blindés de combat d'infanterie promis jusqu'à présent par l'Allemagne, la France et les Etats-Unis réside dans le poids et la force de pénétration des canons. Le Marder, plus léger, n'est, par exemple, équipé que d'un canon de 20mm. La portée des projectiles est également nettement inférieure.

Des chars Challenger 2 à l'exercice au Canada. Image: Army

Jusqu'à présent, le char de combat britannique a surtout été utilisé par l'armée de son pays, notamment lors de la guerre en Irak en 2003. Oman a également importé des dizaines de chars de combat pour ses forces armées. De plus, l'année dernière, 14 exemplaires ont été livrés à la Pologne, qui a fourni à l'Ukraine des chars soviétiques de type T-72 dans le cadre d'un échange.

Bien que le modèle soit en service depuis 1994 et soit en cours de révision, le Challenger 2 est nettement plus moderne que les chars de combat de l'ère soviétique actuellement utilisés par les forces armées ukrainiennes. L'Ukraine attend de l'utilisation des systèmes de combat occidentaux une force de frappe accrue dans la défense de son territoire contre les troupes russes.

A quand la livraison?

Le ministère britannique de la Défense n'a pas réagi à la divulgation de ces informations pour l'heure. Rappelons que le Royaume-Uni a jusqu'à présent livré plus de 200 véhicules blindés à l'Ukraine, dont des systèmes de défense antiaérienne de type Stormer, a-t-on appris.

Le char en question 👇 Vidéo: YouTube/British Army

Le débat sur la livraison de chars de combat occidentaux à l'Ukraine prend pourtant de l'ampleur: après les demandes de députés allemands, c'est au tour du gouvernement polonais de suggérer une large coalition de plusieurs pays pour la remise de systèmes d'armes modernes. L'Ukraine réclame depuis longtemps la livraison de chars de combat occidentaux, en particulier du Leopard 2 allemand.

Dernièrement, la Pologne et la Finlande ont proposé de livrer à l'Ukraine des chars Leopard de leur propre stock. Pour cela, l'Allemagne devrait délivrer une autorisation d'exportation. Le gouvernement allemand a jusqu'à présent refusé de livrer de tels engins en invoquant la nécessité de se concerter avec ses alliés.

De la même manière, le premier ministre britannique Rishi Sunak ne prévoit apparemment pas de faire cavalier seul. Le 20 janvier, des dizaines de pays se réuniront de nouveau sur la base militaire de Ramstein à l'invitation des Etats-Unis pour un sommet sur l'Ukraine. Officiellement, les observateurs supposent que le gouvernement britannique n'annoncera sa décision que dans le contexte de cette rencontre.

Traduit de l'allemand par Nicolas Varin