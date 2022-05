«15 ou 20 ans», c'est le temps que pourrait prendre l'adhésion de l'Ukraine à l'UE

La communauté politique européenne proposée par le président Macron est «complémentaire de l'UE» et «peut offrir un projet politique et concret à des pays qui ne sont pas dans le coeur de l'UE et qui veulent se rapprocher de nous», a encore observé le ministre.

«Il faut être honnête. (...) Si on dit que l'Ukraine va rentrer dans l'UE dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ment. Ce n'est pas vrai. C'est sans doute 15 ou 20 ans, c'est très long», a affirmé Clément Beaune sur les ondes de Radio J. Il poursuit:

Les enfants tirent sur Poutine: à quoi ressemble la vie en Ukraine

On joue à l'opéra, les bars sont ouverts, on se marie: dans l'ouest de l'Ukraine, la vie continue malgré les sirènes d'alarme et la pénurie de carburant.

Les restaurants, les magasins et les bars sont ouverts. On y joue à l'opéra, on boit, on rit, on fait du jogging. Les gens flânent dans les rues, on peut entendre de la musique, les coursiers livrent de la nourriture et beaucoup vaquent à leurs occupations habituelles. Les transports publics sont en service, les voitures roulent sur les pavés, on klaxonne, on jure et on s'insurge.