En Crimée, la résistance ukrainienne prend tous les risques

A plusieurs reprises, l'Ukraine parvient à mener des attaques contre les positions russes en Crimée. Des résistants y sont activement impliqués, leur travail étant extrêmement dangereux.

Simon Cleven / t-online

Une fois de plus, l'Ukraine a attaqué un objectif sensible des forces russes en Crimée. Mykola Oleschtschuk, le commandant de la Force aérienne ukrainienne, a annoncé samedi qu'un poste de commandement russe sur l'aéroport de Saky, situé sur la péninsule annexée illégalement avait été détruit.

«A l'aérodrome de Saky, toutes les cibles ont été atteintes», a déclaré Oleschtschuk selon des médias ukrainiens. Les informations ne peuvent pas être confirmées de manière indépendante. Cependant, cette annonce s'inscrit dans une série d'attaques ukrainiennes réussies contre des cibles en Crimée au cours des dernières semaines. Un groupe de partisans ukrainiens semble jouer un rôle déterminant, vivant parmi les occupants en Crimée et fournissant des renseignements importants à l'Ukraine.

Ils espionnent au risque de leur vie

Il s'agit d'un groupe appelé «Atesh», ce qui signifie «feu» dans la langue des Tatars de Crimée. Les résistants sont régulièrement associés à des attaques en Crimée, notamment lors de leur participation à la frappe de missiles contre le quartier général de la Flotte de la mer Noire à Sébastopol fin septembre.

Pour ces partisans, renseigner l'armée ukrainienne est une mission périlleuse. La Crimée est occupée par la Russie depuis 2014 et, depuis lors, les Russes ont renforcé leur présence militaire sur la péninsule. La Crimée est un point de départ important pour les troupes du Kremlin en vue d'attaques aériennes contre l'Ukraine. Il est donc crucial pour l'Ukraine de mener des opérations réussies contre les forces russes en Crimée, ce qui nécessite la collecte de renseignements sur place.

«Une attaque de missile avec un Storm Shadow (réd. missiles de croisière britanniques) ou Himars (réd. lance-roquettes multiples) est une opération très coûteuse», a déclaré un porte-parole d'«Atesh» à la BBC.

«Nous ne pouvons pas gaspiller des munitions comme les Russes le font de manière indiscriminée. Nous devons vérifier les informations que nous recevons»

C'est là que ces espions sur place entrent en jeu. Plusieurs membres de la résistance ont parlé de leur travail dangereux en Crimée à la BBC. L'engagement est très élevé, a déclaré l'un d'eux. «Personne ne veut aller en prison». Chaque mission doit être minutieusement planifiée, ce qui prend parfois plusieurs semaines.

«Les erreurs sont simplement impardonnables dans de telles activités» l'un des agents à la BBC.

Les Russes sont constamment à la recherche d'espions. C'est pourquoi certains membres d'«Atesh» cachent même leur activité à leur propre famille. «Filmer l'armée d'un pays en guerre est suicidaire», a déclaré l'un des résistants à la BBC.

Ils veulent la libération des zones occupées

Leur but est de mettre fin à l'occupation russe en Crimée et dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine. Sur la péninsule, ils vivent dans des conditions «terribles», déclare un résistant à la BBC. Et affirme:

«Mais je suis absolument sûr que nous rapprochons progressivement la libération de la Crimée»

Selon plusieurs enquêtes, les activités des groupes de partisans ukrainiens vont bien au-delà de la collecte de renseignements sur les positions ennemies. Par exemple, une résistante aurait tué trois officiers russes à Melitopol, dans le sud de l'Ukraine, en novembre dernier. De plus, d'autres attaques contre les occupants russes sont attribuées à ces partisans ukrainiens.

