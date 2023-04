Bunny après avoir été remis en service, avec son nouveau blindage improvisé. image: twitter

Bunny, l'un des plus célèbres chars ukrainiens, a été détruit

Capturé par les Ukrainiens au début du conflit, le T-80BVM «Bunny» s'est fait un nom en détruisant plusieurs tanks russes.

Les violents combats qui font rage autour de Bakhmout ont fait une victime illustre: un char d'assaut de type T-80BVM, plus connu sous le nom de «Bunny». C'est ce qui rapporte ce mardi Ukraine Weapons Tracker, compte Twitter adepte du renseignement open source ayant acquis un statut de référence depuis le début du conflit.

L'engin a été immobilisé et endommagé par des tirs de mortier de 240 mm, poursuit la publication Twitter. Son équipage y a mis le feu pour éviter que le char ne soit capturé par les forces russes. Ce qui aurait été un destin assez paradoxal, au vu de l'histoire de ce tank.

C'est justement son parcours inhabituel qui rend Bunny si spécial par rapport aux autres centaines de chars détruits au cours de la dernière année de guerre. Déployé par l'armée russe lors des premières phases de l'invasion, le tank a été capturé par la 93e brigade mécanisée ukrainienne au début du mois de mars de l'année dernière, dans la banlieue de Kharkiv, rapportait à l'époque CNN.

Construit en 2020

Un soldat ukrainien identifié uniquement sous le nom d'Alex a raconté à CNN qu'il a découvert le char abandonné dans un champ alors qu'il était en mission de sniper, huit jours seulement après le début de l'invasion.

«C'est un peu mon char d'assaut personnel. Je suis son commandant et son propriétaire» Alex, soldat ukrainien, à CNN

Rapidement remis en service grâce à un nouveau blindage improvisé, Bunny s'est vite retourné contre ses précédents propriétaires: les anneaux tracés à la peinture blanche autour de son canon font état d'au moins six chars russes détruits, dont le seul T-80UM2 existant. Cette impressionnante «kill list» a fait de Bunny «le plus célèbre» char russe capturé au service de l'Ukraine, commente Ukraine Weapons Tracker.

Ce qui reste de Bunny. On peut voir les «kill rings» tracés autour de son canon. image: twitter

Avant d'être détruit, Bunny avait déjà été sérieusement endommagé au combat au moins une fois, probablement en roulant sur des mines antichars. Il avait pu être réparé et remis en service.

Toujours selon CNN, Bunny a été construit en 2020. Il s'agit d'une version modernisée du char T-80BV, qui est à son tour un développement du T-80 soviétique, entré en service dans les années 1970.

Fait encore inhabituel au tout début de la guerre, la capture de véhicules russes de la part des Ukrainiens est devenue de plus en plus courante. Selon le blog spécialisé Oryx, les forces de Kiev ont actuellement mis la main sur 554 chars d'assaut: plus d'exemplaires qu'elle en a perdu. (asi)