Pourquoi les Russes se vantent de cet exploit

Outre la prise d'Avdiïvka, objet de nombreuses batailles, l'armée russe a vanté la destruction d'un char M1 Abrams américain dans l'ouest de l'Ukraine.

La conquête de la petite ville d'Avdiïvka, âprement disputée depuis des mois, n'est pas la seule victoire dont la propagande de l'armée russe s'est vantée. Dans l'ouest de l'Ukraine, elle affirmait avoir détruit le premier char M1 Abrams fourni par les Etats-Unis. Seuls 31 d'entre eux ont été livrés à l'Ukraine en octobre dernier.

Plusieurs vidéos et images circulant sur les réseaux sociaux laissent penser que le char américain a été détruit:

Une vidéo extrêmement floue d'un objet en feu a d'abord suscité des doutes quant à l'authenticité de l'information, mais une photographie montre assez clairement un char en feu sur l'écran d'une télécommande de drone russe.

Un drone de surveillance, probablement russe, filme le char Abrams couvert de flammes. Image: x

Le char aurait été attaqué quelque part entre les villages de Berdychi et de Stepove, qui jouxtent Avdiïvka. C'est autour de ces positions que l'armée ukrainienne a été repoussée après la chute d'Avdiïvka.

Image: watson

Les Abrams en service seulement depuis quelques jours

Il y a quelques jours seulement, une autre vidéo sur la plateforme X montrait un Abrams en action dans cette région – c'était d'ailleurs les premières images montrant l'un des chars américains à proximité du front. On ignore, pour l'heure, s'il s'agissait du même char que celui qui vient d'être attaqué.

La façon exacte dont le char a été détruit n'est pas non plus très claire. Certains spéculent que des soldats de la 15e brigade de tir motorisée russe l'ont éliminé avec un drone kamikaze FPV. Le blindage sur la partie supérieur du char Abrams serait plus faible et donc vulnérable aux attaques de drones.

Quant à l'équipage, il est sauf. L'Abrams – comme d'autres modèles de chars occidentaux – dispose d'un système qui dévie les explosions vers l'extérieur afin de protéger les militaires à bord, appelé «blow-out panels». Ce système pourrait, dans ce cas, avoir sauvé son équipage de la mort. On spécule, par ailleurs, que le tank n'a pas été complètement détruit et qu'il pourrait éventuellement être réparé.

Un système «Archer» suédois aurait-il aussi été détruit?

Une autre vidéo, qui circule également en ce moment sur la plateforme X, suggère la perte d'un deuxième système d'arme occidental précieux pour l'Ukraine. La vidéo en question montre, cette fois, l'approche d'un drone – potentiellement un engin kamikaze de type «Lancet» – sur un canon automoteur de type «Archer». La Suède n'a livré que huit exemplaires de ce système d'artillerie à l'Ukraine, et il se pourrait que l'un d'entre eux ait désormais été détruit.

Un canon automoteur suédois de type «Archer». Image: x

Comment souvent avec les images en provenance du front, il faut être prudents. En effet, on ne sait, pour l'instant, pas où et quand la vidéo a été tournée, et il n'existe pas non plus d'autre perspective de la destruction supposée de la pièce d'artillerie.

Le système «Archer» est une arme importante pour l'Ukraine, car il a une portée de 35 kilomètres et peut donc – en théorie – opérer en toute sécurité loin derrière le front. Le fait qu'il soit monté sur un camion Volvo lui confère également une plus grande mobilité qui lui permet de partir rapidement après une intervention.

Si le canon automoteur a effectivement été détruit par un drone Lancet, ce serait une perte douloureuse pour l'Ukraine. La Russie construit, en effet, des milliers de ces drones Lancet. On estime qu'un exemplaire coûte environ 30 000 francs, soit une fraction du Archer détruit, qui vaut environ quatre millions de francs.

Les Russes aussi perdent du matériel

Même si les pertes de ce matériel de guerre occidental font mal à l'armée ukrainienne, cela ne montre qu'un côté de la guerre. Car l'armée russe perd, elle aussi, du matériel et des armes. Selon le compte X officiel du ministère ukrainien de la Défense, dix avions russes de type Su-34 ont par exemple été abattus au cours des dix derniers jours. Dans un autre post, on peut lire que plus de 10 000 pièces d'artillerie russes ont été détruites depuis le début de l'invasion.

Traduit de l'allemand par Léa Krejci