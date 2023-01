Le M1 Abrams est un pilier des forces armées américaines. Image: Flickr/@USArmy

Voici le M1 Abrams, le super char de l'armée américaine

Berlin ne veut pas donner ses chars Leopard 2 à l'Ukraine tant que les Etats-Unis n'auront pas livré leurs M1 Abrams. Il s'agit de l'un des chars les plus modernes du monde, mais est-ce la bonne solution pour Kiev? Réponse en 5 points

Patrick Diekmann / t-online

Après des mois de discussions, la livraison de chars de combat allemands Leopard en Ukraine se précise. Selon plusieurs médias, le chancelier Olaf Scholz serait désormais prêt à le faire, mais à quelques conditions. Scholz aurait précisé lors d'une conversation téléphonique avec le président américain Joe Biden que l'Allemagne livrerait les Leopard uniquement si les Etats-Unis mettaient de leur côté leurs propres tanks de combat Abrams à disposition de l'Ukraine.

Mais ce débat a-t-il un sens? Une livraison des M1 Abrams aiderait-elle l'Ukraine? Voici un aperçu de la situation.

Un Abrams américain en action, au Koweït. Image: EPA AFPI

Qu'est-ce que le M1 Abrams?

Le M1 Abrams est le char de combat principal des Etats-Unis et est un pilier des forces armées américaines. Depuis son introduction en 1981, il a été constamment modernisé: un meilleur blindage, une propulsion plus rapide et plus silencieuse et une puissance de feu accrue.

Les dernières versions du M1 Abrams font donc partie des chars de combat les plus modernes du monde. Le modèle actuel est le M1A2, mais le char de combat de la génération suivante – l'AbramsX – a déjà été présenté en 2022.

Quels pays utilisent ce char de combat?

Malgré ses performances, il n'est pas utilisé par de nombreuses armées, comparé au Leopard 2. A part les forces armées américaines, seuls l'Australie, l'Egypte, l'Irak, le Koweït, le Maroc, l'Arabie saoudite et la Grèce misent sur l'Abrams. S'ajoute encore à cette liste la Pologne, qui a commandé des centaines de chars d'occasion aux Etats-Unis.

Où a-t-il fait ses preuves?

Les forces armées américaines ont principalement utilisé le M1A2 Abrams dans les déserts ou les steppes en Afghanistan et en Irak.

Un Abrams défile à Bagdad, en 2003. Image: EPA POOL

Il est considéré comme un char fiable pour ce genre d'environnement. Mais cela n'a pas toujours été le cas: au début, la propulsion posait de gros problèmes parce qu'elle aspirait trop de saletés sur un sol sablonneux et tombait trop souvent en panne. Les pannes fréquentes ont été résolues par l'installation d'un filtre.

Quelles sont ses forces et faiblesses?

Les principaux atouts du M1 Abrams sont son canon de 120 millimètres, son blindage composite constitué de différents matériaux ainsi que sa fiabilité: depuis 1981, l'armée américaine n'a perdu que 18 Abrams M1, dont la moitié a été retirée du service en raison de dommages; les neuf autres ont été détruits lors de la guerre du Golfe en 1990, sans toutefois que des soldats américains ne soient tués.

Cela est également dû aux différents systèmes de sécurité destinés à protéger l'équipage des munitions explosives, un problème majeur pour de nombreux chars russes.

L'une des particularités du M1 Abrams par rapport aux autres chars de combat est son système de propulsion: il s'agit d'une turbine à gaz, mais qui peut également brûler de l'essence, du diesel ou du kérosène. La turbine de 1120 kW est réputée puissante, fiable et éprouvée au combat – mais elle consomme nettement plus de carburant que le moteur diesel d'un Leopard 2 par exemple.

La consommation élevée de carburant rend difficile l'approvisionnement du char au combat, mais son autonomie, qui peut atteindre 500 kilomètres, est comparable à celle du Leopard 2.

L'Abrams est-il le bon char de combat pour l'Ukraine?

En réalité, non. Tout d'abord, les chaînes logistiques sont trop longues et trop coûteuses. Les Etats-Unis devraient d'abord expédier les chars lourds en Europe pour ensuite former des soldats ukrainiens à leur utilisation – et la formation est complexe et coûteuse.

Les problèmes ne s'arrêteraient pas là: le char a besoin de beaucoup d'entretien et les pièces de rechange ne sont guère disponibles en Europe. Les partenaires occidentaux de l'Ukraine devraient donc mettre en place une logistique complexe de maintenance et de réparation. Cela aussi est long et coûteux.

En principe, le Leopard 2 serait donc le complément le plus logique pour la défense de l'Ukraine. Certes, l'armée ukrainienne accepterait certainement aussi l'Abrams, parce qu'il fait partie des chars de combat les plus modernes du monde, mais aussi et surtout parce qu'ils savent que le chancelier Scholz ne pourra pas maintenir son blocus des Leopard si, après les Britanniques, les Etats-Unis livrent à leur tour des chars de combat.

Il y aurait également suffisamment de matériel disponible à partir de l'été 2023, car les forces armées américaines mettront au rebut des centaines d'anciens Abrams. Néanmoins, il ne s'agit probablement que du plan B dans le cas où l'Allemagne ne bouge pas.