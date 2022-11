Le missile tombé en Pologne a «probablement» été tiré depuis l'Ukraine

Les dégâts provoqués par l'explosion. Image: sda

Le projectile qui s'est écrasé mardi dans un village polonais était probablement un missile antiaérien ukrainien, a affirmé mercredi le président Andrezj Duda. Dans un premier temps, toutefois, Varsovie avait accusé Moscou.

Mardi soir, la Pologne a été frappée par un missile, dont l'explosion a fait deux morts. Dans un premier temps, le gouvernement de Varsovie a parlé d'un «projectile de fabrication russe». L'Ukraine avait également accusé Moscou, qui a parlé de «provocation». Plus tard ce mercredi, le président polonais Andrezj Duda a fait machine arrière, en jugeant «hautement probable» que le missile provienne de la défense ukrainienne.

Les déclarations de Duda font écho à ce qu'avait affirmé plus tôt le président américain Joe Biden, selon des informations de l'agence de presse allemande. Lors d'une rencontre avec d'autres chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Otan et du G7 à Bali, Biden avait parlé d'un missile du système S-300. Il s'agit d'un élément essentiel de la défense antiaérienne ukrainienne.

Le S-300 de conception soviétique est un élément essentiel de la défense antiaérienne ukrainienne. Image: AP

Le compte Twitter «Ukraine Weapons Tracker», qui s'occupe de documenter les armes utilisées en Ukraine, est du même avis:

«Nous avons analysé les photos disponibles des fragments et sommes arrivés à la conclusion claire qu'ils appartiennent au moteur 48D6 du missile de la série 5V55 du système S-300 AD - un moteur ukrainien» Ukraine Weapons Tracker

Des responsables américains ont également affirmé qu'après les premières constatations, le missile qui a touché la Pologne a été tiré par les forces ukrainiennes dans l'objectif de neutraliser un missile russe, rapporte l'agence de presse AP.

Joe Biden avait auparavant jugé «improbable» que le missile qui a frappé la Pologne ait été lancé depuis la Russie. «Des informations pertinentes sur sa trajectoire contredisent cette affirmation», avait-il affirmé. Il a assuré que Washington et ses alliés comptaient déterminer «exactement» ce qui s'était passé avant de décider d'une réaction.

Appels à la prudence

De son côté, la France a appelé à «la plus grande prudence» sur l'origine du missile tombé en Pologne. Paris n'exclut pas qu'il ait pu être ukrainien.

«Beaucoup de pays de la région disposent du même type d'armement. Identifier le type de missile n'est pas forcément identifier l'acteur qui l'a mis en oeuvre» L'Elysée

«S'il s'agissait d'un missile ukrainien, ce ne serait, par nature, pas la même chose politiquement qu'un tir russe, parce que l'on n'imagine pas que l'Ukraine tirerait intentionnellement vers la Pologne», a ajouté un conseiller présidentiel.

Le missile est tombé sur le village de Przewodow, dans le sud-est de la Pologne, non loin de l'Ukraine qui a été visée mardi par d'intenses bombardements russes sur des infrastructures, mais aussi non loin du territoire biélorusse utilisé par l'armée russe depuis le début de l'invasion le 24 février. (ats/asi)