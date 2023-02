Artillerie ukrainienne près de Bakhmout: les Russes envoient de plus en plus de soldats au combat. image: keystone

La grande offensive russe est lancée, avec un succès mitigé

Une offensive russe de grande envergure est attendue pour l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, soit le 24 février. Mais plusieurs problèmes peuvent freiner cette attaque, dont le manque d'équipement du côté russe.

Peter Blunschi

Volodymyr Zelensky a quitté l'Ukraine, pour la deuxième fois depuis le début de l'invasion russe il y a bientôt un an. Après son voyage à Washington peu avant Noël, il s'est rendu en Europe. A Londres, Paris et au sommet de l'UE à Bruxelles, le président ukrainien a demandé de nouvelles livraisons d'armes, et notamment d'avions de combat. Mais de potentielles livraisons d'armes n'auront plus d'influence sur le déroulement de la guerre.

La situation est difficile pour l'Ukraine, comme l'a concédé Zelensky ces derniers jours. Les Russes ont augmenté la pression sur plusieurs tronçons du front et plusieurs experts s'attendent à une offensive de grande envergure en vue de l'anniversaire de la guerre, le 24 février.

Il est difficile d'évaluer la situation à distance, mais certains indices laissent penser que l'offensive russe a déjà commencé. Elle ne se fait pas avec un grand bruit, mais par une augmentation des attaques avec les soldats mobilisés à l'automne dernier, qui sont maintenant transférés sur le front et envoyés au combat.

«Trop peu d'équipement»

Toutefois, certains experts comme Michael Kofman – considéré comme l'un des meilleurs experts en matière de l'armée russe – ne sont pas de cet avis. Le chercheur américain d'origine ukrainienne a expliqué au journal Der Spiegel:

«La Russie se concentre sur le Donbass, son potentiel offensif est limité» Michael Kofman

Pour lui, le problème des Russes peut se résumer en peu de mots: «Trop peu d'équipement, trop peu de munitions d'artillerie». Ce déficit ne peut pas être compensé par un grand nombre de nouveaux soldats – certains parlent d'un demi-million – dont beaucoup «n'ont jamais été formés aux armes», a-t-il déclaré au Spiegel.

La conquête du Donbass

Bien que les usines d'armement russes tournent soi-disant à plein régime, l'armée semble manquer de matériel, à commencer par les missiles de précision. Les attaques contre les infrastructures ukrainiennes se sont raréfiées depuis le début de l'année. Et même pour les obus d'artillerie, le ravitaillement du front semble se faire au ralenti.

Dans un thread sur Twitter, Michael Kofman a ainsi réaffirmé son évaluation selon laquelle les attaques russes devraient se limiter à la conquête complète du Donbass. Cela rejoint les conclusions des services secrets ukrainiens, selon lesquelles Vladimir Poutine aurait ordonné à ses généraux de s'emparer du Donbass d'ici le mois de mars.

Attaques dans la région de Louhansk

Kofman s'est montrée sceptique face aux affirmations selon lesquelles la Russie pourrait également viser de grandes villes comme Kharkiv ou la capitale Kiev. Une nouvelle avancée de la Biélorussie en direction de Kiev n'aurait «pas beaucoup de sens» selon lui. La Russie a déployé trop peu de troupes dans le pays voisin pour le faire et les Ukrainiens ont renforcé les fortifications de la frontière.

Mais dans le Donbass, l'offensive russe est en cours. Serhij Hajdaj, le gouverneur ukrainien de la région administrative de Louhansk, a écrit jeudi sur Twitter qu'il y avait une «escalade maximale» en direction de Kreminna: «Les occupants tentent de percer nos lignes de défense». Depuis Kreminna, les Russes pourraient avancer vers la ville de Kramatorsk.

Les deux camps ont des problèmes de matériel

Mais la défense ukrainienne continue de tenir, comme l'a expliqué Hajdaj à l'agence de presse Reuters. Les assaillants n'ont pas remporté de «succès significatif». Les Ukrainiens ont toutefois besoin de machinerie lourde et de munitions d'artillerie, a souligné le gouverneur.

«Nous pourrons alors non seulement nous défendre, mais aussi lancer une puissante contre-offensive»

Les Russes ne sont pas les seuls à avoir un problème de manque de ravitaillement, les Ukrainiens aussi. Cela se voit dans la défense de la ville de Bakhmout, dans laquelle les combats sont acharnés depuis des mois. Ces derniers jours, les combats se sont encore intensifiés, avec de lourdes pertes des deux côtés, comme l'a rapporté le Washington Post.

Vouhledar devient un «hachoir à viande»

Les Ukrainiens ont alors remarqué que les tirs d'artillerie avaient diminué, peut-être en raison du manque de ravitaillement, et que les Russes envoient leurs combattants sur le front presque sans protection. «Ils n'ont plus beaucoup de mortiers et de grenades, mais ils ont des ressources humaines inépuisables», a déclaré une porte-parole de l'armée ukrainienne.

On peut douter qu'une telle tactique soit efficace à long terme. On le voit dans la petite ville de Vouhledar, au sud de la région de Donetsk, autour de laquelle les combats font rage depuis plusieurs jours. Vouhledar est «devenue un hachoir à viande pour l'armée russe, avec d'énormes répercussions sur l'offensive à plus grande échelle», a écrit le magazine Forbes.

La spirale infernale russe

Ainsi, il y a eu lundi une tentative d'attaque de deux bataillons mécanisés avec quelques dizaines de chars T-80 et de véhicules blindés de combat d'infanterie russe. Elle s'est soldée par de lourdes pertes et un repli. En effet, une trentaine de chars de combat et de véhicules blindés de combat d'infanterie ont été détruits, comme le montreraient ces photos sur Twitter.

Pour l'expert militaire de Forbes, l'armée russe se trouve dans une véritable spirale infernale: «L'incompétence entraîne des pertes encore plus importantes, ce qui oblige l'armée à lever davantage de recrues, à les former encore plus mal et à les envoyer encore plus vite au front», là où une armée ukrainienne motivée et endurcie attend.

L'Ukraine garde l'avantage

«Si c'est tout ce que les Russes parviennent à faire après un an de combats généralisés en Ukraine, l'offensive d'hiver tant discutée pourrait s'avérer coûteuse – et courte», conclut Forbes. Même le supposé objectif minimal, la conquête de l'ensemble du Donbass, pourrait dans ces conditions être hors de portée.

Pour Michael Kofman, l'Ukraine a toujours l'avantage, malgré des manques de personnel et de matériel. Mais le soutien venu de l'étranger pourrait changer la donne. Le ravitaillement est décisif pour qu'elle puisse elle-même passer à l'offensive en 2023. Les avions de combat de Zelensky ne sont probablement pas le facteur décisif à cet égard.