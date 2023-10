Le président chinois Xi Jinping a qualifié lundi les relations entre Pékin et Washington de décisives pour «l'avenir de l'humanité», lors d'une visite de sénateurs américains dans le cadre du réchauffement diplomatique entre les deux puissances.

«Les relations entre la Chine et les Etats-Unis sont les plus importantes au monde», a-t-il souligné face à une délégation menée par le démocrate Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat américain.



«La façon dont la Chine et les Etats-Unis s'entendent face à un monde en plein bouleversement sera déterminante pour l'avenir et le destin de l'humanité», a-t-il ajouté.