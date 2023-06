«La plus grosse explosion de cette guerre» aurait eu lieu en Ukraine

Les troupes russes se battent avec tous les moyens possibles en Ukraine. Ce week-end, un char spécialement préparé a explosé juste avant d'atteindre sa cible.

Plus de «International»

Un article de

Ce qui s'est passé, ce week-end dans l'oblast de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, est déjà qualifié par les blogueurs militaires de la «plus grosse explosion» de cette guerre. On peut se douter qu'il s'agisse réellement de la plus grande, mais la détonation d'un char russe touché par un missile antichar ukrainien près de Marinka a tout de même pris des grandes proportions. Les experts parlent d'une «énorme explosion».

Une explosion suivie d'une boule de feu

Sur les images, qui auraient été prises par un drone ukrainien et publiées par un blogueur du nom de «@Romanov92», on peut voir un char de type T-54/55, c'est-à-dire un modèle de l'ancienne construction soviétique, se diriger vers une rangée d'arbres sur un terrain plat. Les arbres, dont certains ont déjà été brisés par des tirs d'artillerie, abritent des tranchées présumées ukrainiennes.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Le char se dirige vers cette cible. Soudain, une petite détonation retentit immobilisant le véhicule. Une deuxième explosion se produit alors, suivie d'une énorme boule de feu. Les experts supposent que le char a probablement d'abord touché une mine avant d'être touché par un missile antichar ukrainien. L'authenticité des images n'a pas pu être vérifiée jusqu'à présent.

La scène captée en vidéo 👇 Vidéo: twitter

Chargé d'une grande quantité d'explosifs

La violence de l'explosion s'explique par le fait que le T-55 était chargé d'une grande quantité d'explosifs. Les blogueurs militaires parlent de six tonnes de TNT. Le véhicule était guidé à distance par un système qui aurait été installé dans le char.

Ce n'est pas la première fois que les Russes utilisent ces Vbied (vehicle-borne improvised explosive device), c'est-à-dire des engins explosifs télécommandés. Certains experts interprètent ce procédé comme un signe du désarroi croissant des troupes russes, dont le commandant en chef Vladimir Poutine aime à vanter son armée comme étant «la deuxième plus puissante du monde». Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken, quant à lui, l’a récemment qualifiée de «deuxième armée la plus puissante d'Ukraine.»

Traduit et adapté par Pauline Langel