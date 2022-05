«Aucun Ukrainien n'est sûr qu'il se réveillera demain»: Olena Zelenska devant l'OMS

Mardi, les délégués doivent se prononcer sur une résolution dont l'Ukraine a pris l'initiative, et soutenue par ses alliés . Kiev y dénonce les attaques perpétrées par Moscou contre le système de santé, mais aussi les gravissimes conséquences de l'invasion sur l'alimentation dans de nombreux pays, qui dépendent du grenier à céréales ukrainien et des engrais russes.

La haute responsable russe a encore souligné que Moscou considérait «l'OMS comme un partenaire fiable» pour ce qui est de garantir aux populations touchées par les conflits «un accès égal et complet» aux services de santé. «Dans les conditions actuelles, le principe de 'ne laisser personne derrière' est plus pertinent que jamais», a-t-elle relevé.

«Des gens se sont cachés dans le métro de Kharkiv (nord-est) pendant les trois mois de la guerre, (...) ils y vivent avec leurs enfants et leurs animaux domestiques. Parce que pendant tous ces mois, Kharkiv a été bombardée. Et maintenant que le métro doit être remis en service pour la première fois depuis la guerre, il s'avère qu'il y a des centaines de personnes qui ne sont jamais remontées à la surface après tout ce temps» et qui doivent se forcer à le faire.

«L'OMS s'est engagée à protéger les droits de l'homme les plus essentiels à la vie et à la santé», mais, «aujourd'hui», ceux-ci «sont violés en Ukraine», a-t-elle dénoncé.

Les 100 personnalités du Time sont connues: voici les 10 qui nous ont marqués

Le magazine Time vient de révéler son (très) fameux classement des 100 personnalités les plus influentes de l'année. Si vous avez la flemme de le parcourir, mais que vous avez besoin d'une anecdote à raconter lors de votre prochain barbecue, voici l'essentiel à retenir.

C'est LA LISTE. Non, pas celle des invités à votre «garden-party» cet été. Cette liste, c'est celle établie chaque année par le prestigieux Time Magazine et qui désigne en toute subjectivité les 100 personnes les plus influentes de l'univers: politiciens, acteurs, artistes, sportifs, prix Nobel (ou... autres). Un classement forcément très attendu par les amateurs de mondanités et de la jet-set. watson s'est penché dessus, et voici ce qui nous a surpris... ou pas.