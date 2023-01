«Cette bataille déterminera le cours de la guerre dans le Sud»

L'Ukraine signale de violents combats autour de Vouhledar, dans la région de Donetsk. Cette petite ville est d'une grande importance stratégique pour les deux parties.

Martin Küper

En Ukraine, la crainte d'une nouvelle grande offensive russe grandit. Cela fait suite à des rapports faisant état de graves attaques sur la ville de Vouhledar dans le sud-est du pays, auxquelles participeraient également des unités d'élite russes. Depuis cette petite ville de la région de Donetsk, l'armée ukrainienne contrôle une voie ferrée d'importance stratégique pour la Russie vers la péninsule de Crimée.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense Anna Maler a déclaré, la semaine dernière, à propos de la situation près de Vouhledar:

«L'ennemi jette dans la bataille un nombre considérable de personnes, d'armes et d'équipements militaires et tente de percer nos défenses.»

L'intensité des combats augmente, a-t-elle ajouté. «L'attaque sur Vouhledar a commencé», indique désormais également un reporter de guerre, l'Ukrainien Youri Boutoussov:

«Cette bataille déterminera, en 2023, l'ensemble du déroulement de la guerre dans le sud de l'Ukraine»

D'un point de vue stratégique, la petite ville est surtout importante en raison de sa situation géographique.

Qu'est-ce que Vouhledar?

Vouhledar est situé sur une colline à proximité immédiate du front dans le sud-est de l'Ukraine. C'est de là que l'artillerie ukrainienne contrôle une ligne de chemin de fer située en territoire russe occupé et réduit ainsi le ravitaillement des troupes de Poutine sur la péninsule de Crimée. La ligne passe à une vingtaine de kilomètres seulement de Vouhledar.

Après l'attaque sur le pont de Kertch, entre la Crimée et la Russie continentale, en octobre, la Russie doit principalement approvisionner ses troupes en Crimée via le pont terrestre au sud de l'Ukraine, qu'elle a conquis lors de son avancée au printemps.

Sans la ligne de chemin de fer reliant la capitale régionale Donetsk à la Crimée, l'armée russe doit recourir aux transports routiers pour acheminer armes, munitions et carburant sur le front, ce qui est nettement moins efficace que le train. Pour la Russie, la prise de Vouhledar serait donc un grand succès, tant pour la défense des territoires conquis que pour de nouvelles offensives. Il n'est, toutefois, pas certain que les troupes de Poutine parviennent à réaliser une percée cette fois-ci.

Soldats russes avec un mortier visant Vouhledar. Image: DR

Une première attaque en automne

En octobre et novembre, des unités de l'armée russe avaient déjà tenté de s'emparer des localités voisines de Vouhledar, Mykilske et Pavlivka, situées en contrebas. L'attaque a probablement échoué au prix de lourdes pertes. La Russie aurait perdu 2000 soldats dans les combats, selon les informations ukrainiennes. Ces lourdes pertes ont également suscité le mécontentement de la Russie, d'autant plus qu'elles concernaient deux unités d'élite de la marine. Les nouvelles attaques sur Vouhledar semblent également être menées par la 40e et la 155e brigade d'infanterie de marine.

Le reporter de guerre Youri Boutoussov considère cette fois encore que les assaillants sont désavantagés. «Vouhledar est une ligne de défense confortable, elle est située sur les hauteurs, l'ennemi avance depuis les basses terres, il y a des possibilités de leur infliger une nouvelle défaite», écrit l'Ukrainien:

«Pour nous, réussir à défendre Vouhledar, c'est infliger un maximum de pertes aux brigades d'élite russes»

Les services secrets britanniques ne voient pas non plus de «progrès substantiels» du côté russe jusqu'à présent et parlent de possibles attaques de reconnaissance. L'armée russe sonderait donc la possibilité de nouvelles avancées dans l'est de l'Ukraine. Il est également possible que le Kremlin veuille semer la confusion en annonçant de prétendues attaques, explique-t-on à Londres.

Ces derniers mois, les combats en Ukraine se sont concentrés sur les villes de Bakhmout et de Soledar dans l'est du pays. La Russie y a surtout engagé des combattants de la troupe de mercenaires Wagner.

Les Ukrainiens ont été contraints de se retirer de Soledar à la mi-janvier, tandis que les combats se poursuivent à Bachmout. Des experts militaires américains ont récemment vu des signes indiquant que la Russie pourrait ensuite frapper dans la région de Loughansk. Depuis septembre, le Kremlin a mobilisé environ 300 000 soldats, dont beaucoup ne se trouvent pas encore en Ukraine, mais dans des camps d'entraînement russes. Au plus tard au printemps, l'armée russe devrait tenter de lancer de nouvelles offensives.

(t-online)