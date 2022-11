Il est difficile de déterminer les origines du mème, mais sa signification ne pourrait être plus limpide: le sourire inquiétant et malicieux souligne la nature menaçante de l'arme. Il s'agit d'un Himars anthropomorphe chargé de roquettes guidées attendant patiemment de détruire un dépôt de munitions russe à des dizaines de kilomètres.

Ce Himars «déguisé» est directement inspiré par les mèmes qui circulent depuis des mois au sujet du lance-roquettes. On retrouve ce même sourire sur de nombreux détournements. En voici un à tout hasard, partagé par ministère ukrainien de la Défense (encore lui) fin août:

L'image, prise originairement par un certain Hannibal Hanschkу, n'est pas un photomontage: le sourire a été effectivement peint sur l'engin par des soldats ukrainiens. Une autre photo montre le même Himars, sous un autre angle. Les clichés ne sont, par contre, pas datés.

Les Etats-Unis ont fourni 38 lance-roquettes Himars à l'armée ukrainienne depuis le mois de juin. A cause de leur efficacité sur le champ de bataille, ces armes sont vite devenues un symbole de résistance, ainsi que l'épouvantail des Russes, dont les dépôts de munitions explosaient les uns après les autres sous ses coups.

Image: Twitter/Defence of Ukraine

Image: Twitter/Defence of Ukraine

